В Минской области проходит профилактическая акция, посвящённая правилам пожарной безопасности

Новости Беларуси. Между тем, для повышения безопасности населения и предупреждения пожаров и гибели людей, на Минщине проводят областную профилактическую акцию.

Информировать о правилах пожарной безопасности и объяснить, какие меры необходимо принимать, чтобы избежать несчастных случаев и дома, и на производстве,

призваны не только спасатели, но и сотрудники правоохранительных органов и социальных служб.

В ходе специальных рейдов каждый раз поднимается и тема последствий злоупотребления спиртными напитками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.