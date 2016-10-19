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В Минской области проходит профилактическая акция, посвящённая правилам пожарной безопасности

19 октября 2016 14:59
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Новости Беларуси. Между тем, для повышения безопасности населения и предупреждения пожаров и гибели людей, на Минщине проводят областную профилактическую акцию. 

Информировать о правилах пожарной безопасности и объяснить, какие меры необходимо принимать, чтобы избежать несчастных случаев и дома, и на производстве, 

призваны не только спасатели, но и сотрудники правоохранительных органов и социальных служб. 

В ходе специальных рейдов каждый раз поднимается и тема последствий злоупотребления спиртными напитками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Правила безопасности

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