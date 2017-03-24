«Могу делать маме подарки». Как в Копыле дети постигают культуру ткачества

Новости Беларуси. Культуру ткачества прививают маленьким жителям Копыльского района. В дошкольном центре развития ребенка для начинающих мастеров работает уникальный факультатив. Специально для занятий самобытной творчеством в саду приобрели детские ткацкие станки, а воспитатели познакомились с новыми методиками.

Такие занятия по интересам не только воспитывают художественный вкус и прививают любовь к своему наследию, но и способствуют развитию детей в целом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.