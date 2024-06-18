В копыльский колледж планируют принять 200 учащихся. Какие документы принести для поступления?

Подготовка кадров для рабочих профессий. В новом учебном году колледжи Минской области планируют принять на обучение на уровень профессионально-технического образования почти 3,5 тысячи учащихся, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. В том числе на новые направления, которые открылись на базе учебных заведений.

Центр поддержки предпринимательства работает на базе колледжа Минской области – показываем (читайте здесь).

С 15 июня в учреждении образования начинается приемная кампания. В этом году здесь планируют принять порядка 200 учащихся.