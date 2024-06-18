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В копыльский колледж планируют принять 200 учащихся. Какие документы принести для поступления?

18 июня 2024 15:36
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Подготовка кадров для рабочих профессий. В новом учебном году колледжи Минской области планируют принять на обучение на уровень профессионально-технического образования почти 3,5 тысячи учащихся, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. В том числе на новые направления, которые открылись на базе учебных заведений.

Центр поддержки предпринимательства работает на базе колледжа Минской области – показываем (читайте здесь).

С 15 июня в учреждении образования начинается приемная кампания. В этом году здесь планируют принять порядка 200 учащихся.

В копыльский колледж планируют принять 200 учащихся. Какие документы принести для поступления?-1



Геннадий Ротько, ответственный секретарь приемной комиссии на уровне профессионально-технического образования Копыльского государственного колледжа:
На уровень профессионально-технического образования будем набирать 118 человек. На уровень среднего специального образования – 81. Для поступления в колледж поступающим необходимо предоставить следующие документы: заявление на имя директора, фотографии, медицинскую комиссию, оригинал документа об образовании и документы, подтверждающие льготы поступающим. Набор поступающих будет осуществляться по следующим квалификациям: водитель категории С, тракторист-машинист, электромонтер, сварщик, швея, парикмахер, повар, продавец, операционный логист, техник-механик и мастер производственного обучения. Наиболее востребованы такие квалификации, как операционный логист и техник-механик.

Подробности в видеоматериале.

# Вступительная кампания # общество # Алеся Иванова

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