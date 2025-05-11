В конце мая Беларусь получит первые истребители Су-30СМ2 – командующий ВВС

Традиционно самая зрелищная часть парада – это пролет боевой авиации. В составе воздушного эшелона 12 вертолетов и 27 самолетов. В том числе и российские Су-30СМ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

За несколько лет Беларусь существенно обновила свой авиапарк. Благодаря союзникам, конечно. В этом году нашего ближайшего представляет четверка Су-30СМ. Если на земле военным нужно «пришагаться» (темп шага у россиян другой), то в воздухе этих вопросов нет.

Кстати, самолеты российского производства появляются на свет в Иркутске. Там наш Президент был год назад. Главе государства тогда презентовали миниатюру Су-30СМ2. В парадный строй в этом году эти истребители не стали, но все впереди.

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Мы буквально в ближайшее время, даже в конце мая, получим уже первую пару Су-30СМ-2. Самолеты более усовершенствованные, имеют современную авионику. Возможности совсем другие, в том числе применение авиационных средств поражения. Поступает новая авиационная техника, вертолеты новые Ми-35М, самолеты Су-30СМ.

Наши летчики в данном параде не только показывают свой профессионализм, авиационную технику, но и готовность встать на защиту нашей Родины в любой момент и профессионально обеспечить мирное небо нашей страны.