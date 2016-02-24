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Утвержден график ЦТ на 2016 год: первый тест абитуриенты сдадут 13 июня

24 февраля 2016 09:28
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Новости Беларуси. Утвержден график проведения централизованного тестирования в Беларуси в 2016 году. Первый тест абитуриенты будут сдавать 13 июня по белорусскому языку, последний – 27 июня  по географии и всемирной истории.

Постановление Министерства образования №6 «О проведении централизованного тестирования по учебным предметам в 2016 году» от 2 февраля опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

График ЦТ на 2016 год:

Белорусский язык - 13 июня
Русский язык - 14 июня
Обществоведение - 16 июня
Биология - 18 июня
Математика - 19 июня
История Беларуси - 21 июня
Химия - 23 июня
Физика - 24 июня
Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) - 25 июня
Всемирная история (новейшее время), география - 27 июня

Централизованное тестировано будет проходить в крупнейших учебных заведениях областей и города Минска. Каждый тест начнется 11.00. Резервным днем назначено 5 июля.

Напомним, в прошлом году централизованное тестирование началось 14 июня, традиционно, с испытания по белорусскому языку. В первый день тест прошли 24 тысячи абитуриентов.

# общество # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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