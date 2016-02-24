Утвержден график ЦТ на 2016 год: первый тест абитуриенты сдадут 13 июня

Новости Беларуси. Утвержден график проведения централизованного тестирования в Беларуси в 2016 году. Первый тест абитуриенты будут сдавать 13 июня по белорусскому языку, последний – 27 июня по географии и всемирной истории.

Постановление Министерства образования №6 «О проведении централизованного тестирования по учебным предметам в 2016 году» от 2 февраля опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

График ЦТ на 2016 год:

Белорусский язык - 13 июня

Русский язык - 14 июня

Обществоведение - 16 июня

Биология - 18 июня

Математика - 19 июня

История Беларуси - 21 июня

Химия - 23 июня

Физика - 24 июня

Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) - 25 июня

Всемирная история (новейшее время), география - 27 июня

Централизованное тестировано будет проходить в крупнейших учебных заведениях областей и города Минска. Каждый тест начнется 11.00. Резервным днем назначено 5 июля.

Напомним, в прошлом году централизованное тестирование началось 14 июня, традиционно, с испытания по белорусскому языку. В первый день тест прошли 24 тысячи абитуриентов.