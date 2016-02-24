Новости Беларуси. Кампания по декларированию заработков завершается в Беларуси. Последний срок, когда можно отчитаться за свои доходы в прошлом году, - 1 марта.

Для того чтобы помочь налогоплательщикам разобраться во всех нюансах этого процесса на сайте Министерства по налогам и сборам 24 февраля с 11.00 до 12.00 пройдет прямая интернет-линия по декларированию доходов населением. Там можно будет получить ответы на все интересующие вопросы. Например, кому именно необходимо предоставить налоговую декларацию; как отчитаться о доходах, полученных за рубежом; какие льготы предусмотрены при исчислении подоходного налога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.