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В Комитете госконтроля открывается горячая линия по качеству оказания услуг Госстандартом

09 августа 2023 07:11
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Новости Беларуси. Горячая линия открывается сегодня, 9 августа, в Комитете госконтроля. По короткому номеру 191 предлагается сообщить о качестве оказания услуг Госстандартом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По 11 августа с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 можно также обратиться за помощью или узнать ответы на вопросы в области метрологии, стандартизации, сертификации персонала и продукции.

В Комитете госконтроля открывается горячая линия по качеству оказания услуг Госстандартом-1

Как отметили в Комитете госконтроля, принимаются и предложения, которые касаются оптимизации процедур в сфере обеспечения единства измерений в Беларуси и сертификации менеджмента качества и безопасности выпускаемой продукции. Напомним, на сайте КГК созданы специальные онлайн-сервисы. С их помощью любой желающий может сообщить о завышении цен на потребительские товары, лекарства или выплате зарплат в конверте. Работа короткого номера 191 организована с 2022 года в постоянном режиме по наиболее значимым для людей вопросам.

# Комитет госконтроля # общество # Фотофакт

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