В Комитете госконтроля открывается горячая линия по качеству оказания услуг Госстандартом

Новости Беларуси. Горячая линия открывается сегодня, 9 августа, в Комитете госконтроля. По короткому номеру 191 предлагается сообщить о качестве оказания услуг Госстандартом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По 11 августа с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 можно также обратиться за помощью или узнать ответы на вопросы в области метрологии, стандартизации, сертификации персонала и продукции.