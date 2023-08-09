В Комитете госконтроля открывается горячая линия по качеству оказания услуг Госстандартом

Новости Беларуси. Горячая линия открывается сегодня, 9 августа, в Комитете госконтроля. По короткому номеру 191 предлагается сообщить о качестве оказания услуг Госстандартом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По 11 августа с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 можно также обратиться за помощью или узнать ответы на вопросы в области метрологии, стандартизации, сертификации персонала и продукции.
Как отметили в Комитете госконтроля, принимаются и предложения, которые касаются оптимизации процедур в сфере обеспечения единства измерений в Беларуси и сертификации менеджмента качества и безопасности выпускаемой продукции. Напомним, на сайте КГК созданы специальные онлайн-сервисы. С их помощью любой желающий может сообщить о завышении цен на потребительские товары, лекарства или выплате зарплат в конверте. Работа короткого номера 191 организована с 2022 года в постоянном режиме по наиболее значимым для людей вопросам.