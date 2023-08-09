В Гродно спортсменов знакомят с главными объектами города в свободное время

Новости Беларуси. Стать частью уникального праздника спорта и ярких побед – такая возможность есть у жителей всех регионов страны. Они могут воочию наблюдать за зрелищными соревнованиями. Это отличительная черта II Игр стран СНГ в Беларуси, которые проходят сразу в нескольких городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно сегодня, 9 августа, продолжатся финалы по тяжелой атлетике, для делегаций организованы и экскурсии. Участники и гости большого спортивного праздника знакомятся с нашими традициями, историей и культурой, чтобы прочувствовать, какой гостеприимный и радушный белорусский народ.

Максим Малаховский, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:

Со стороны организаторов хочу сказать, что не только спортивная составляющая. Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы показать Гродно. Потому что обычно для спортсмена международные соревнования проходят как? Это гостиница, спортивная площадка, помост, опять гостиница, аэропорт или железнодорожный вокзал. Поэтому, пользуясь случаем, мы всех спортсменов вывозим на наши знаковые объекты в Гродно.