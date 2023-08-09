«Мой прадед здесь воевал». Участники II Игр стран СНГ посетили Брестскую крепость

Новости Беларуси. Объединяющая сила – не только спорт, но и память! Участники II Игр стран СНГ посетили Брестскую крепость – место героической обороны, свидетельство самоотверженности защитников Родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цитадель обороняли в первые дни войны представители 30 национальностей. Плечом к плечу они стояли насмерть и не сдавались. Крепость имеет сакральное значение в истории не только белорусского народа, но и представителей всего бывшего СССР – ныне народов стран Содружества. Юные спортсмены, многие из которых оказались в стенах крепости впервые, возложили цветы и почтили память героев минутой молчания.

Антон А ксюков, участник II И гр стран СНГ ( Р оссия): В Бресте я ни разу не был. Конечно, читал, смотрел фильмы. В первую очередь это уважение и дань к нашим предкам. Даже мой дедушка говорит, что мой прадед здесь воевал. О его имени здесь неизвестно, но он просил почтить его память. Для меня это большая честь – быть здесь, потому что это место с вековой историей.

Сергей Шкирман, участник II Игр стран СНГ (Кыргызстан):

Во всех семьях Советского Союза, я это могу твердо сказать, были люди, которые погибли в этой войне. 22,6 миллиона людей, погибших в этой мясорубке, наверное, должны заставить нас понять, что мир – это важно.

Более 300 атлетов из 10 стран прибыли в Брест для участия во II Играх стран СНГ. Знакомство с легендарной цитаделью обязательно останется в их памяти.