Интерактивные площадки и мотокросс – какие мероприятия пройдут в Заводском районе Минска в День города

Мастер-классы, концертные площадки, аттракционы, фудкорты, фестивали – 13 сентября в столице большой праздник. Минск отметит свой 958-й день рождения. О том, какую праздничную программу подготовили организаторы на День города, как преобразится Минск в Год благоустройства, что уже сделано и какие задачи поставлены на будущее, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
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Юрий Святокум, ведущий:
Что ваш район подготовил минчанам в этот день? Каковы будут эти локации, которые вы уже предусмотрели?
Елена Коляго, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию КУП «ЖКХ Заводского района г. Минска»:
У нас в Заводском районе место притяжения традиционно – это «Чижовка-Арена», парк 900-летия и зоопарк. В зоопарке пройдет праздничный зоопарк. Около «Чижовка-Арены», как всегда, будет много разных локаций, интерактивных площадок, пройдет мотокросс. В 13:00 начнется праздничный концерт. С вступительным словом выступит глава администрации Заводского района. Как всегда, будут проводиться награждения лучших из лучших Заводского района – это как предприятия, так и жители нашего района будут награждены. Праздничный концерт продлиться до 21:00. Белорусские исполнители будут, фудкорт. Всего много для детей.
Подробности в видео.