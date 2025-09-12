Интерактивные площадки и мотокросс – какие мероприятия пройдут в Заводском районе Минска в День города

Мастер-классы, концертные площадки, аттракционы, фудкорты, фестивали – 13 сентября в столице большой праздник. Минск отметит свой 958-й день рождения. О том, какую праздничную программу подготовили организаторы на День города, как преобразится Минск в Год благоустройства, что уже сделано и какие задачи поставлены на будущее, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Эскадроном гусар командует прекрасная девушка – в День города в Минске проведут историческую реконструкцию

Юрий Святокум, ведущий:

Что ваш район подготовил минчанам в этот день? Каковы будут эти локации, которые вы уже предусмотрели?