Эскадроном гусар командует прекрасная девушка – в День города в Минске проведут историческую реконструкцию
Мастер-классы, концертные площадки, аттракционы, фудкорты, фестивали – 13 сентября в столице большой праздник. Минск отметит свой 958-й день рождения. О том, какую праздничную программу подготовили организаторы на День города, как преобразится Минск в Год благоустройства, что уже сделано и какие задачи поставлены на будущее, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Интерактивные площадки и мотокросс – какие мероприятия пройдут в Заводском районе Минска в День города
Юрий Святокум, ведущий:
Одним из самых зрелищных событий, конечно, станет фестиваль исторической реконструкции «Мiнск старажытны». 500 реконструкторов уже подтвердили свое участие – Россия, Китай. Михаил, расскажите, пожалуйста, что будет на этом фестивале изюминкой? Кстати, в костюме кого вы сегодня представлены?
Михаил Милованов, депутат Мингорсовета, организатор и участник фестиваля «Мiнск старажытны»:
Говоря о конном рыцарском турнире, с чего мы и начнем, собственно говоря. Это будут старинные правила, они очень давно существуют. Мы ориентируемся на XII-XIII век. Чтобы мы понимали визуально, это кольчужный комплекс, не латы. Поэтому, например, одна из самых таких серьезных стычек – это конные сшибки. В данном случае рыцари не попадают друг к другу в голову, например, и не сбиваются с коня, а попадают в щит. Если ты преломил копье своего противника, ты победил.
Но изюминка именно этого конного рыцарского турнира в 2025 году – у нас впервые в истории нашего фестиваля будет участвовать китайский товарищ. Он замечательный парень совершенно, учится у нас в Беларуси. Мы сами с волнением ждем этого момента. Короче говоря, у нас будет китайский воин в конном строю. Затем будут другие мероприятия, о которых мы обязательно расскажем.
Следующий выезд – это вообще что-то невероятное, потому что он будет посвящен Отечественной войне 1812 года. Будет выезжать во всей красе эскадрон 7-го Белорусского гусарского полка. Обратите внимание на название: Белорусского гусарского полка, который образован в 1806 году. Синие чакчиры, синие доломаны, все усыпано серебром, алые ментики, кивера и этишкеты. Главное, что, уверен, понравится – командует эскадроном прекрасная девушка. Ох уж эти девушки!
Наталья Надольская, ведущая:
Это впервые такое?
Михаил Милованов:
Это впервые такое.
Наталья Надольская:
Я вот и думаю, что такого не слышала.
Михаил Милованов:
Без женщин, как известно, никуда.
Наталья Надольская:
Мне казалось, что раньше вы командовали эскадроном, нет?
Михаил Милованов:
Я про гусар сейчас расскажу – Белорусский гусарский полк. Командует эскадроном гусар девушка. В истории был прецедент. Мы все с вами помним фильм «Гусарская баллада», кавалерист-девица там была. На самом деле в истории была кавалерист-девица Дурова, и теперь от женщин нам спасу нет. В общем, эскадроном командует прекрасная леди.
Конечно, следующим, третьим выездом кавалерии – это красная конница. Под марш Буденного выйдет эскадрон 6-й Краснознаменной кавалерийской имени товарища Буденного дивизии. Эта 6-я дивизия входила в состав 6-го корпуса кавалерийского. Представьте себе, 19 тысяч личного состава, 16 тысяч лошадей. Эта дивизия уже в 3 часа 30 минут была на западных рубежах нашей Родины. За шесть дней эта дивизия в составе корпуса приняла невероятное количество боев и столкновений с немецко-фашистскими захватчиками. Последние бои она приняла как раз под Минском.
То есть мы говорим о реконструкции дивизии, которая защищала Минск. Мало того, уже не было дивизии самой, была всего лишь навсего конная группа, которая обеспечивала последние эвакуации. Это было в районе Озерцо. Трагическая судьба дивизии, она вся полегла. Спаслось около 350 человек. Многие были партизанами белорусскими. В 36-й дивизии, которая в состав корпуса входила, там служил в будущем прославленный Герой Советского Союза генерал-майор Доватор, который погиб в ноябре уже под Москвой. Но это та же самая дивизия. Собственно говоря, я сейчас нахожусь в мундире капитана 6-й Краснознаменной кавалерийской дивизии.
Подробности в видео.