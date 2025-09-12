Эскадроном гусар командует прекрасная девушка – в День города в Минске проведут историческую реконструкцию

Мастер-классы, концертные площадки, аттракционы, фудкорты, фестивали – 13 сентября в столице большой праздник. Минск отметит свой 958-й день рождения. О том, какую праздничную программу подготовили организаторы на День города, как преобразится Минск в Год благоустройства, что уже сделано и какие задачи поставлены на будущее, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». Интерактивные площадки и мотокросс – какие мероприятия пройдут в Заводском районе Минска в День города Юрий Святокум, ведущий:

Одним из самых зрелищных событий, конечно, станет фестиваль исторической реконструкции «Мiнск старажытны». 500 реконструкторов уже подтвердили свое участие – Россия, Китай. Михаил, расскажите, пожалуйста, что будет на этом фестивале изюминкой? Кстати, в костюме кого вы сегодня представлены?

Михаил Милованов, депутат Мингорсовета, организатор и участник фестиваля «Мiнск старажытны»:

Говоря о конном рыцарском турнире, с чего мы и начнем, собственно говоря. Это будут старинные правила, они очень давно существуют. Мы ориентируемся на XII-XIII век. Чтобы мы понимали визуально, это кольчужный комплекс, не латы. Поэтому, например, одна из самых таких серьезных стычек – это конные сшибки. В данном случае рыцари не попадают друг к другу в голову, например, и не сбиваются с коня, а попадают в щит. Если ты преломил копье своего противника, ты победил. Но изюминка именно этого конного рыцарского турнира в 2025 году – у нас впервые в истории нашего фестиваля будет участвовать китайский товарищ. Он замечательный парень совершенно, учится у нас в Беларуси. Мы сами с волнением ждем этого момента. Короче говоря, у нас будет китайский воин в конном строю. Затем будут другие мероприятия, о которых мы обязательно расскажем. Следующий выезд – это вообще что-то невероятное, потому что он будет посвящен Отечественной войне 1812 года. Будет выезжать во всей красе эскадрон 7-го Белорусского гусарского полка. Обратите внимание на название: Белорусского гусарского полка, который образован в 1806 году. Синие чакчиры, синие доломаны, все усыпано серебром, алые ментики, кивера и этишкеты. Главное, что, уверен, понравится – командует эскадроном прекрасная девушка. Ох уж эти девушки!

Наталья Надольская, ведущая:

Это впервые такое? Михаил Милованов:

Это впервые такое. Наталья Надольская:

Я вот и думаю, что такого не слышала. Михаил Милованов:

Без женщин, как известно, никуда. Наталья Надольская:

Мне казалось, что раньше вы командовали эскадроном, нет?