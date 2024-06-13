«В клетках поросят мы вешаем игрушки». Вот как ухаживают за животными на белорусских свинокомплексах

Не только выращивание птиц, но и селекция. Побывали на единственном в Беларуси предприятии полного цикла – подробности здесь .

Это встреча друзей – Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. В корзине подарков обязательно мясные деликатесы. Их вкус знают во всем мире. А палка нашей колбасы, сделанной по ГОСТу, обязательно дополняет новогодний стол и калининградца, и москвича, и жителя Владивостока. Что уж говорить о самих белорусах? Кто-то предпочитает говядину или свинину, кому-то больше по вкусу угощения из птицы. Но неизменно одно: высокое качество того, что сделано в Беларуси. Но с чего начинается это особенное производство?

Этим симпатичным малышам всего несколько недель от роду. Именно в таком возрасте важен особенный уход. С каждым поросенком, как с малым дитем. И все из них требуют внимания. Иными словами – детский сад, ясельная группа.

Артур Артемьев, начальник свинокомплекса:

В клетках содержания поросят мы вешаем игрушки на цепях, чтобы они могли поиграть, повеселиться. Это жесткая резина, пластик. Когда вешаешь игрушку, в течение недели ее не становится, они с ней играют, точат зубы. Качество свинины зависит от микроклимата, чтобы достаточно воздуха было, достаточно места, достаточный кормовой стол – пшеница, ячмень, кукуруза. Если пшеница или ячмень хоть чуть-чуть не соответствуют ГОСТу, где-то затхлость, плесень – свиньи есть не будут.

Аппетит у животных отменный. Но и его может испортить стресс или, например, некомфортная температура. А потому, на всех современных свинокомплексах работают специальные системы климат-контроля.

Из всех сельскохозяйственных животных свиньи, пожалуй, самые деликатные. Вирус, занесенный извне, может погубить все поголовье. А потому меры биологической безопасности как в хирургической операционной.

Артур Артемьев:

Из-за какой-то небольшой болячки мы можем погубить поголовье, а это продовольственная безопасность нашей страны. Каждый килограмм свинины важен, поэтому уделяется этому очень большое внимание. Никаких посторонних людей, машин. Не принимаются на работу люди, у которых есть охотничий билет. Раз у него есть охотничий билет – он охотник. Если он охотник, он ходит по лесу. Мы таких людей на работу не принимаем. Потенциально он опасен биологически для нашего комплекса. Все работники не имеют права посещать леса.