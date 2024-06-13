Не только выращивание птиц, но и селекция. Побывали на единственном в Беларуси предприятии полного цикла

Это единственное в Беларуси предприятие полного цикла. Иными словами здесь не только выращивают птиц и перерабатывают мясо, но и занимаются селекцией. Прародительские стада – практический золотой фонд. Такие есть далеко не у всех мировых компаний.

Павел Будько, первый заместитель генерального директора агропромышленного холдинга:

Мало того, что мы выращиваем птицу, мы сами производим даже основу этой птицы. Мы единственные такие в стране, даже в Российской Федерации. Мы получили эксклюзивное право на воспроизводство основных линий прародителей так называемых. Нам приходится особое внимание уделять биологической защите. Я не могу попасть на это предприятие, даже являясь руководителем, я сам решил, что туда заходить я не имею права, потому что там самое ценно поголовье. Занести туда инфекцию – это катастрофа.