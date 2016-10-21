В Клецком районе создан центр обучения и развития для людей с интеллектуальным недугом

Новости Беларуси. Минская область присоединилась к международному проекту по помощи людям с интеллектуальной болезнью. Инициатива проходит при поддержке общественной организации «Голос сердца» и ООН. Главная цель – дать необходимые жизненные знания и навыки людям с ограниченными возможностями. Для этого

в области открыли специальные центры обучения и развития.

Один из таких появился на базе Клецкого психоневрологического дома-интерната. По сути, это школа для взрослых с интеллектуальными заболеваниями. На занятиях так называемым студентам преподают прикладные предметы: азбуку, математику, домоводства. Для учеников разработаны специальные учебники и методические материалы, а уроки направлены на практическое закрепление знаний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.