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В Клецком районе прошёл конкурс на звание лучшего инструктора по трудотерапии Минской области

30 декабря 2025 08:36
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Забота со знаком качества. В Клецком районе прошел конкурс на звание лучшего инструктора по трудотерапии Минской области. За победу боролись 8 участников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Клецком районе прошёл конкурс на звание лучшего инструктора по трудотерапии Минской области-2

Соревнования состояли из двух этапов. В конкурсе «Визитная карточка» претенденты в творческой форме представляли свои профессиональные и личные качества. Самым зрелищным стал практический этап: за 20 минут необходимо было изготовить сувенир из подручных материалов, проявив фантазию, оригинальность, аккуратность и художественный вкус, а также придумать интересное название поделке.

В Клецком районе прошёл конкурс на звание лучшего инструктора по трудотерапии Минской области-4

Валентина Бересневич, инструктор по трудотерапии Грозовского социального пансионата «Липовый рай»:
Я работаю в Грозовском социальном пансионате «Липовый рай». Работаю я там три года. Я очень рада, потому что я очень люблю творить, вытворять, плести, вязать. Всю жизнь я этим занималась.

В Клецком районе прошёл конкурс на звание лучшего инструктора по трудотерапии Минской области-6

Наталья Чухманова, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома:
Конкурс проходит ежегодно в Минской области профессионального мастерства. Но в этом году конкурс инструктора по трудотерапии проходит первый год. В Минской области 42 инструктора по трудовой терапии. К слову, по Минской области у нас в 19 пансионатах – 45 реабилитационных трудовых мастерских, 87 кружков и 30 клубов по интересам. И все это работа инструктора по трудотерапии.

По итогам конкурса первое место заняла представительница Клецкого района. Второе место досталось инструктору по трудотерапии из Пуховичского района. Бронзовым призером стал Червенский социальный пансионат «Мир доброты».

# Конкурс

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