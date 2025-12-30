В Беларуси за 5 лет построят и реконструируют не менее 25 тысяч км дорог

Не менее 25 тысяч километров дорог построят и реконструируют в Беларуси за 5 лет. Это предусмотрено соответствующей госпрограммой, которую утвердил премьер-министр страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 2030 года в республике должны перевыполнить показатели уходящей пятилетки на 40 %. Таким образом в Беларуси запланирован поэтапный переход к новому качеству автодорог, отвечающих современным стандартам безопасности и комфорта. Предполагается, что к развитию сети автомобильных дорог общего пользования в республике будут подходить системно. Всего на эти мероприятия планируется направить более 18 миллиардов рублей.

Одна из целей предстоящей пятилетки – увеличение межремонтного срока службы дорог. Это ключевой аспект для повышения эффективности и долговечности всей дорожной сети. Благодаря внедрению передовых технологий, активному строительству магистралей с цементобетонным покрытием, а также обновлению специальной техники, Беларусь сможет отказаться от такого понятия, как ямочный ремонт.