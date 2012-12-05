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В Китае студента не взяли на работу из-за наличия iPhone

05 декабря 2012 08:01
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Новости Китая. Студенты – обладатели iPhone – не умеют справляться с трудностями. Такой позиции придерживается работодатель одной китайской фирмы. Он отказал студенту в трудоустройстве, заметив у молодого человека iPhone. В азиатских СМИ история получила широкий резонас.

Представитель компани:
Студенты, у которых есть iPhone, не работают. Все, что у вас есть, было куплено родителями. Вы ничего не приобрели за свои деньги. Вы привыкли к роскоши и не способны переносить стресс. В нашей компании работают те, кто умеет справляться с трудностями.

Родители действительно приобрели для сына iPhone. Но у него и в мыслях не было хвастаться перед работодателем.

# общество # Мобильный телефон

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