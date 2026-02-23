Команда РОСН «ЗУБР» стала победителем на республиканских соревнованиях спасателей

Проверка предела человеческой выносливости и профессиональной готовности. Стали известны итоги республиканских соревнований по многоборью спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом сезоне на старт вышли девять команд. Им предстояло пройти более 50 километров по пересеченной местности и выполнить свыше полусотни технических этапов – от поиска «пострадавших» до работы на льду и в воде. Все задания максимально приближены к реальным чрезвычайным ситуациям, где нет права на ошибку.

Формат соревнований – два дня и две ночи без остановки. Спасатели двигались практически непрерывно: в темноте, при минусовых температурах, в условиях ограниченной видимости. Они обследовали зоны условной ЧС, преодолевали реки и озера с тонким льдом, работали на затопленных участках. Использовали современное оборудование: беспилотники с тепловизорами, навигационные комплексы, альпинистское снаряжение, технику высокой проходимости. Но главным испытанием оставались холод, усталость и необходимость принимать точные решения в любой момент.

Алексей Хуторной, главный специалист главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:

Чтобы попасть в состав команды, нужно быть кроме того, что физически подготовленным человеком, также нужно быть морально очень хорошо подготовленным человеком. Потому что они преодолевают весь этот маршрут, 50 километров вместе. И бытовые условия у них тоже все происходят в лесу. Они живут в палатках, готовят себе пищу. И, соответственно, коммуникация должна быть у них на уровне психологическом.

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Наши ребята сегодня отрабатывают элемент спуска с высоты, плюс спуск с горнолыжного курорта пострадавшего одного из отдыхающих. Достаточно сложно работать, потому что приходится выполнять все эти задачи в условиях низких температур, серьезной физической нагрузки, и, конечно, еще есть необходимость обладать навыками горнолыжных спусков. Участвует порядка 120 спасателей со всех регионов нашей страны, ну и плюс с нами участвует команда Брянской области Российской Федерации.