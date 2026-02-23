В Витебске реконструируют 18 километров теплосетей в 2026 году

Комфорт для жителей – в приоритете. В Витебске, несмотря на отопительный сезон и зимние морозы, начали подготовку к обновлению городской инфраструктуры: в 2026 году планируют реконструировать около 18 километров теплосетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работы на 4-х объектах стартовали в январе. Новые трубы диаметром 325 миллиметров укладывают на глубине более 2-х метров – каждая партия проходит строгий входной контроль.

Дмитрий Рабышко, первый заместитель директора - главный инженер филиала «Витебскэнергоспецремонт» РУП «Витебскэнерго»: В настоящий момент порядка 20 человек персонала филиала «Витебскэнергоспецремонт» РУП «Витебскэнерго» производят работы по реконструкции тепловой сети. Идет замена старой черной трубы, которая уже морально изношена, на новую предварительно изолированную, которая по всем характеристикам превосходит и по экономическим показателям также.

Виктор Киров, директор филиала «Витебские тепловые сети» РУП «Витебскэнерго»:

Мы приняли решение объект реконструкции начинать в отопительный период. По каждому объекту предусмотрена временная тепловая сеть, чтобы минимизировать какой-то дискомфорт всех наших потребителей. Мы сейчас сделаем такой задел, подготовительное мероприятие, чтобы уже в межотопительный период, в минимально сжатые сроки переключить нашего потребителя уже на вновь построенную смонтированную тепловую сеть.

Ежегодно увеличиваем темпы прокладки. Если прошлый год это было 16 километров, сейчас уже больше.

Общая протяженность тепловых сетей города почти 533 километра, более половины из них уже заменили на современные. Они отличаются надежностью, долговечностью и снижают теплопотери.