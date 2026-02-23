Сочетание новейших технологий и выучки! Как Беларусь укрепляет свою обороноспособность?
Защита Родины – постоянный приоритет государственной политики, не зависящий от календаря. Современные Вооруженные Силы Беларуси – это сочетание новейших технологий и выучки, где масштабное перевооружение идет параллельно с точной подготовкой каждого военнослужащего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В преддверии Дня защитников Отечества армейские будни оказались особенно насыщенными: на полигонах звучат залпы, а руководители силового блока лично выходят на огневые рубежи, подтверждая готовность защищать национальные интересы.
Безопасность страны начинается там, где слова подкреплены делом. Чем активнее проходят тренировки в условиях, приближенных к боевым, тем яснее сигнал недоброжелателям: Беларусь умеет защищаться. Миролюбие должно иметь прочный военный щит. Поэтому модернизация армии ведется последовательно и без пауз. В условиях геополитического напряжения выстаивают только сильные. С середины января по инициативе Главнокомандующего проводится внезапная проверка боеготовности. Министр обороны назначил дополнительную инспекцию – все соединения и части находятся в полной готовности.
Вместе с кадровыми военными в строй возвращается резерв. По всей стране проходят мероприятия по проверке мобилизационной готовности: на сборы призваны военнообязанные. Для мужчин из запаса это возможность восстановить навыки и подтвердить готовность в любой момент встать на защиту страны. Сила бойцов сегодня подкреплена современным вооружением. Артиллеристы располагают дальнобойными системами «Полонез-М» и «Искандер». Небо прикрывают комплексы С-400, а авиацию усилили истребители Су-30СМ и ударные вертолеты Ми-35М. Такой арсенал позволяет не только реагировать на угрозы, но и пресекать любую агрессию еще на подступах.