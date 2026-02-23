Сочетание новейших технологий и выучки! Как Беларусь укрепляет свою обороноспособность?

Защита Родины – постоянный приоритет государственной политики, не зависящий от календаря. Современные Вооруженные Силы Беларуси – это сочетание новейших технологий и выучки, где масштабное перевооружение идет параллельно с точной подготовкой каждого военнослужащего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверии Дня защитников Отечества армейские будни оказались особенно насыщенными: на полигонах звучат залпы, а руководители силового блока лично выходят на огневые рубежи, подтверждая готовность защищать национальные интересы. Безопасность страны начинается там, где слова подкреплены делом. Чем активнее проходят тренировки в условиях, приближенных к боевым, тем яснее сигнал недоброжелателям: Беларусь умеет защищаться. Миролюбие должно иметь прочный военный щит. Поэтому модернизация армии ведется последовательно и без пауз. В условиях геополитического напряжения выстаивают только сильные. С середины января по инициативе Главнокомандующего проводится внезапная проверка боеготовности. Министр обороны назначил дополнительную инспекцию – все соединения и части находятся в полной готовности.