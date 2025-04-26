Лукашенко об аварии на ЧАЭС: эта беда коснулась Беларуси и нашего народа больше, чем кого-либо

Сегодня мир вспоминает трагедию на Чернобыльской атомной электростанции. 39 лет назад – 26 апреля 1986-го – произошла самая страшная техногенная катастрофа в истории человечества. Взрыв четвертого энергоблока навсегда изменил судьбы миллионов людей, среди которых – и белорусы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако с первых дней, несмотря на сложный период для страны, ко всему еще и в реалиях развала 90-х, именно глава государства решился на смелый шаг – восстанавливать и развивать пострадавшие земли. Одна из первых поездок Александра Лукашенко в эти места была приурочена к 10-й годовщине аварии. Президент посетил сразу несколько областей и районов. Проблем было много: люди жаловались на отсутствие работы, дефицит товаров в магазинах, да и в целом экономика едва дышала. И глава государства принял жесткие, но необходимые меры.

Земли не бросили, но рассчитывать пришлось исключительно на свои силы и своих людей. Тем, кто не покинул малую родину, а остался помогать ей «‎выздоравливать»‎, Александр Лукашенко благодарен по сей день. Эти территории уже без малого 30 лет государство активно поддерживает. В 1998 году была принята первая госпрограмма по преодолению последствий катастрофы (сейчас действует шестая). За эти годы было вложено более 20 миллиардов долларов. Ресурсы активно инвестируются в социальную сферу: модернизацию инфраструктуры, здравоохранение, строительство льготного жилья.

Но главное требование Президента сегодня – расходовать государственные деньги с умом и делать акцент на создании производственных баз. Это и решение вопроса с рабочими местами, и в целом экономическое развитие регионов. Накануне глава государства заслушал доклад о развитии Гомельской области (она приняла на себя основной удар радиации, в особенности ее приграничные районы). Президент отметил, что намерен комплексно проанализировать итоги возрождения территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.