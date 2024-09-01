В каждой школе 2 сентября будут дежурить сотрудники милиции – МВД

На календаре 1 сентября, а значит, все, кто учится и учит, отмечают сегодня День знаний. Школьников, студентов, аспирантов, преподавателей и научно-педагогических работников с праздником поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже завтра по всей стране пройдут торжественные линейки. 2 655 школ распахнут свои двери для 1 миллиона 70 тысяч ребят. Учитывая масштаб и массовость мероприятий, повышенное внимание будет уделено безопасности.

Александр Близнюк, начальник отдела ГУОПП МОБ МВД Беларуси:

Для обеспечения безопасности и предупреждения противоправных проявлений в каждой школе запланировано дежурство сотрудников милиции, предусмотрено усиление пропускного режима. Под особым контролем будет прилегающая территория с задействованием патрульных нарядов и экипажей ГАИ. Органы внутренних дел готовы к обеспечению правопорядка в местах проведения торжественных мероприятий, приуроченных к началу учебного года.

После торжественной линейки школьников позовут на первый урок. Он будет посвящен символичной теме: «Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь!». Преподаватели поговорят с учащимися о достижениях белорусского народа, расскажут о ценностях, которые важно сохранить во имя будущего.