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В каждой школе 2 сентября будут дежурить сотрудники милиции – МВД

01 сентября 2024 14:11
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На календаре 1 сентября, а значит, все, кто учится и учит, отмечают сегодня День знаний. Школьников, студентов, аспирантов, преподавателей и научно-педагогических работников с праздником поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В каждой школе 2 сентября будут дежурить сотрудники милиции – МВД-2

Уже завтра по всей стране пройдут торжественные линейки. 2 655 школ распахнут свои двери для 1 миллиона 70 тысяч ребят. Учитывая масштаб и массовость мероприятий, повышенное внимание будет уделено безопасности.

В каждой школе 2 сентября будут дежурить сотрудники милиции – МВД-4

Александр Близнюк, начальник отдела ГУОПП МОБ МВД Беларуси:
Для обеспечения безопасности и предупреждения противоправных проявлений в каждой школе запланировано дежурство сотрудников милиции, предусмотрено усиление пропускного режима. Под особым контролем будет прилегающая территория с задействованием патрульных нарядов и экипажей ГАИ. Органы внутренних дел готовы к обеспечению правопорядка в местах проведения торжественных мероприятий, приуроченных к началу учебного года.

После торжественной линейки школьников позовут на первый урок. Он будет посвящен символичной теме: «Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь!». Преподаватели поговорят с учащимися о достижениях белорусского народа, расскажут о ценностях, которые важно сохранить во имя будущего.

# Школы Беларуси

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