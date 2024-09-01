Лукашенко поздравил учащихся и педагогов с Днём знаний

На календаре 1 сентября, а значит, все, кто учится и учит, отмечают День знаний. Школьников, студентов, аспирантов, преподавателей и научно-педагогических работников с праздником поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил, что, открывая в сентябре новый учебный год, мы все вместе делаем шаг в будущее, ведь ребята, которые постигают азы наук и профессий под началом как молодых, так и умудренных опытом педагогов, готовятся завтра взять на себя ответственность за наше Отечество.