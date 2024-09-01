Лида станет следующей столицей Дня белорусской письменности. На церемонии закрытия праздника родного слова в Ивацевичах прошла традиционная передача эстафеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вымпел и шкатулку с узором в виде традиционной белорусской вытинанки, которую изготовили ивацевичские мастера, на сцене вручили председателю Лидского райисполкома. Таким образом, для старинного города Гродненской области, известного своим замком Гедымина, начинается новый этап: в течение всего года он будет преображаться к празднику. Новость стала подарком Лиде ко Дню города, накануне ему исполнился 701 год.

Сергей Ложечник, председатель Лидского райисполкома:

Очень приятная новость, что в следующем году в Лиде пройдет День белорусской письменности. Это очень почетно, ответственно. И возможности у наших талантливых людей, которые есть в нашем городе. Безусловно, Лида – город с богатейшей историей. Поэтому с завтрашнего дня мы уже начнем думать, чем удивить наших гостей.