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Лида станет следующей столицей Дня белорусской письменности

01 сентября 2024 13:30
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Лида станет следующей столицей Дня белорусской письменности. На церемонии закрытия праздника родного слова в Ивацевичах прошла традиционная передача эстафеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лида станет следующей столицей Дня белорусской письменности-2

Вымпел и шкатулку с узором в виде традиционной белорусской вытинанки, которую изготовили ивацевичские мастера, на сцене вручили председателю Лидского райисполкома. Таким образом, для старинного города Гродненской области, известного своим замком Гедымина, начинается новый этап: в течение всего года он будет преображаться к празднику. Новость стала подарком Лиде ко Дню города, накануне ему исполнился 701 год.

Лида станет следующей столицей Дня белорусской письменности-4

Сергей Ложечник, председатель Лидского райисполкома:
Очень приятная новость, что в следующем году в Лиде пройдет День белорусской письменности. Это очень почетно, ответственно. И возможности у наших талантливых людей, которые есть в нашем городе. Безусловно, Лида – город с богатейшей историей. Поэтому с завтрашнего дня мы уже начнем думать, чем удивить наших гостей. 

Лида станет следующей столицей Дня белорусской письменности-6

А в нынешней столице Дня белорусской письменности, Ивацевичах, звучат завершающие аккорды праздника. 

Запоминающийся концерт от легенды белорусской эстрады – заслуженного коллектива Беларуси государственного ансамбля «Песняры». Именно 1 сентября ровно 55 лет назад группа официально начала существовать. Многие их песни за годы музыкальной карьеры были признаны лучшими хитами ХХ века.

# День белорусской письменности

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