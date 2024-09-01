На День белорусской письменности доставили Благодатный огонь
Благодатный огонь, зажженный в Иерусалиме от Гроба Господня, доставили в столицу Дня белорусской письменности, Ивацевичи. Святыня прибыла в храм иконы Божией Матери «Державная» благодаря участникам экспедиции «Дорога к святыням», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это давняя традиция, которая зародилась еще во время проведения первого Дня белорусской письменности в Полоцке. И вот уже в 31-й раз 20 человек: представители духовенства, творческой и научной интеллигенции, за пять дней до праздника родного слова отправились из Свято-Духова кафедрального собора по маршруту в 777 километров через три епархии: Минскую, Пинскую и Брестскую. Участники духовной миссии пронесли лампаду с Благодатным огнем из алтаря главного храма страны, чтобы освятить на своем пути памятники и места воинской славы.
Прибыла в Ивацевичи и еще одна святыня, Загорье-Столовичская чудотворная икона Покрова Пресвятой Богородицы. Она является одигитрией, то есть путеводной для экспедиции. Такой ритуал стал просветительской частью Дня белорусской письменности.
Александр Лопата-Заборский, руководитель экспедиции «Дорога к святыням»:
Сэнс – сеяць зерне, матэрыяльнае і духоўнае. Матэрыяльнае мы можам убачыць. Там 14 гадоў саджаўся сад малітвы, яблынькі садзілі ўдзельнікі экспедыцыі. Мы прыехалі – яны выраслі. Так жа вырастае і духоўнае зерне. Пачалося ўсе ў 2004 годзе. Прыезд экспедыцыі «Дарога к святыням». Мяне бабуля правяла крэсным ходам, а потым я паслухаў гэта выступленне. І с цягам часу толькі зразумеў, што гэта было маё далучэнне да беларускага слова. Мы такія зярняткі садзім, яны і матэрыяльна бачныя. І ўсе часцей мы бачым, што пасеялі духоўнае.
Участники экспедиции вместе с прихожанами высадили рядом с храмом в Ивацевичах Сад молитвы. Эта традиция возникла в 1999 году и служит своеобразным символом духовного единства белорусских земель.