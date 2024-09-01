На День белорусской письменности доставили Благодатный огонь

Благодатный огонь, зажженный в Иерусалиме от Гроба Господня, доставили в столицу Дня белорусской письменности, Ивацевичи. Святыня прибыла в храм иконы Божией Матери «Державная» благодаря участникам экспедиции «Дорога к святыням», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это давняя традиция, которая зародилась еще во время проведения первого Дня белорусской письменности в Полоцке. И вот уже в 31-й раз 20 человек: представители духовенства, творческой и научной интеллигенции, за пять дней до праздника родного слова отправились из Свято-Духова кафедрального собора по маршруту в 777 километров через три епархии: Минскую, Пинскую и Брестскую. Участники духовной миссии пронесли лампаду с Благодатным огнем из алтаря главного храма страны, чтобы освятить на своем пути памятники и места воинской славы.

Прибыла в Ивацевичи и еще одна святыня, Загорье-Столовичская чудотворная икона Покрова Пресвятой Богородицы. Она является одигитрией, то есть путеводной для экспедиции. Такой ритуал стал просветительской частью Дня белорусской письменности.