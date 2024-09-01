Добро пожаловать в вуз! МГЛУ чествовал первокурсников

Минский государственный лингвистический университет накануне чествовал первокурсников. Мероприятие прошло в торжественной обстановке в парке имени Горького, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 300 ребят пополнили ряды студентов МГЛУ. Со сцены для ребят прозвучали напутственные слова и поздравления. Такая традиция приветствия новичков существует в университете давно, а вот локацию в этот раз выбрали новую. Каждый год для ребят стараются придумать необычную программу, чтобы им запомнился этот день. Помимо развлечений, будущие лингвисты смогли посетить экскурсию, где рассказывали о строительстве монумента Победы. К Вечному огню возложили цветы.

Очень рада сюда поступить была. И такие смешанные сейчас чувства, потому что еще даже не началась учеба, но уже всякие мероприятия проводятся.

Хочу познакомиться со всеми, быть активной, участвовать во всех мероприятиях. Хочу также активно вести свою студенческую жизнь.

Жизнь будет активная и насыщенная. Это то, чего я хотела. И поэтому я смотрю с радостью в будущее и только жду всего нового.

В этом году на бюджетную форму зачислены 447 человек, набравших свыше 315 баллов. Среди них победители республиканских олимпиад и обладатели красных дипломов. К слову, 25 % будущих лингвистов окончили школу с золотой медалью.

Наталья Лаптева, ректор Минского государственного лингвистического университета:

Мы рады тому, что в этом году видим подтверждение традиций, к нам приходят студенты, целеустремленные, с высокими баллами. Мы надеемся, что 1 300 новых студентов Минского государственного лингвистического университета обязательно достигнут высоких результатов.

Стоит отметить, что уже несколько лет университет успешно осуществляет набор на специальность «Переводческое дело», профиль «Перевод жестового языка». В этом году на 12 мест претендовали два десятка человек.