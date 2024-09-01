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Добро пожаловать в вуз! МГЛУ чествовал первокурсников

01 сентября 2024 13:34
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Минский государственный лингвистический университет накануне чествовал первокурсников. Мероприятие прошло в торжественной обстановке в парке имени Горького, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Добро пожаловать в вуз! МГЛУ чествовал первокурсников-2

1 300 ребят пополнили ряды студентов МГЛУ. Со сцены для ребят прозвучали напутственные слова и поздравления. Такая традиция приветствия новичков существует в университете давно, а вот локацию в этот раз выбрали новую. Каждый год для ребят стараются придумать необычную программу, чтобы им запомнился этот день. Помимо развлечений, будущие лингвисты смогли посетить экскурсию, где рассказывали о строительстве монумента Победы. К Вечному огню возложили цветы. 

Добро пожаловать в вуз! МГЛУ чествовал первокурсников-4

Очень рада сюда поступить была. И такие смешанные сейчас чувства, потому что еще даже не началась учеба, но уже всякие мероприятия проводятся.

Добро пожаловать в вуз! МГЛУ чествовал первокурсников-6

Хочу познакомиться со всеми, быть активной, участвовать во всех мероприятиях. Хочу также активно вести свою студенческую жизнь.

Добро пожаловать в вуз! МГЛУ чествовал первокурсников-8

Жизнь будет активная и насыщенная. Это то, чего я хотела. И поэтому я смотрю с радостью в будущее и только жду всего нового.

Добро пожаловать в вуз! МГЛУ чествовал первокурсников-10

В этом году на бюджетную форму зачислены 447 человек, набравших свыше 315 баллов. Среди них победители республиканских олимпиад и обладатели красных дипломов. К слову, 25 % будущих лингвистов окончили школу с золотой медалью.

Добро пожаловать в вуз! МГЛУ чествовал первокурсников-12

Наталья Лаптева, ректор Минского государственного лингвистического университета:
Мы рады тому, что в этом году видим подтверждение традиций, к нам приходят студенты, целеустремленные, с высокими баллами. Мы надеемся, что 1 300 новых студентов Минского государственного лингвистического университета обязательно достигнут высоких результатов.

Стоит отметить, что уже несколько лет университет успешно осуществляет набор на специальность «Переводческое дело», профиль «Перевод жестового языка». В этом году на 12 мест претендовали два десятка человек. 

# Высшее образование в Беларуси

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