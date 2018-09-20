В кассах «Беларусбанка» будет взиматься комиссия за часть платежей

Новости Беларуси. С первого октября в кассах «Беларусбанка» станет платным ограниченный перечень платежей.

По информации, опубликованной на сайте «Беларусбанка», с первого дня октября будет введена комиссия за проведение ограниченного списка платежей в кассах банка.

Некоторые востребованные платежи, в число которых входит оплата коммунальных услуг и городского телефона, останутся бесплатными.

Также комиссия не будет взиматься с ветеранов ВОВ и за данный перечень платежей:

- в бюджет (налоги, сборы, пошлины, штрафы);

- в пользу общественных объединений;

- на благотворительные счета;

- в виде взносов страховыми агентами;

- в пользу ОАО «АСБ Беларусбанк».

Оплата в кассе за обучение, парковку, услуги Интернет будет стоить 1 рубль.

Платежи, за которые будет взиматься комиссия, можно будет бесплатно оплатить в каналах дистанционного банковского обслуживания: Интернет-банкинге, М-банкинге и инфокиосках.

На сайте также отмечено, что ключевыми направлениями развития системы безналичных расчетов в Беларуси являются увеличение доли безналичных платежей, применение современных технологий и способов оплаты.