В кассах «Беларусбанка» будет взиматься комиссия за часть платежей

Новости Беларуси. С первого октября в кассах «Беларусбанка» станет платным ограниченный перечень платежей.
По информации, опубликованной на сайте «Беларусбанка», с первого дня октября будет введена комиссия за проведение ограниченного списка платежей в кассах банка.
Некоторые востребованные платежи, в число которых входит оплата коммунальных услуг и городского телефона, останутся бесплатными.
Также комиссия не будет взиматься с ветеранов ВОВ и за данный перечень платежей:
- в бюджет (налоги, сборы, пошлины, штрафы);
- в пользу общественных объединений;
- на благотворительные счета;
- в виде взносов страховыми агентами;
- в пользу ОАО «АСБ Беларусбанк».
Оплата в кассе за обучение, парковку, услуги Интернет будет стоить 1 рубль.
Платежи, за которые будет взиматься комиссия, можно будет бесплатно оплатить в каналах дистанционного банковского обслуживания: Интернет-банкинге, М-банкинге и инфокиосках.
На сайте также отмечено, что ключевыми направлениями развития системы безналичных расчетов в Беларуси являются увеличение доли безналичных платежей, применение современных технологий и способов оплаты.