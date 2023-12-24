КГК в преддверии Нового года проводит мониторинг торговых объектов

Внимание качеству и ассортименту. В преддверии рождественских и новогодних праздников сотрудники Комитета госконтроля проводят проверку торговых объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совместно с органами гигиены и эпидемиологии, госстандарта специалисты тщательно изучают продукцию в магазинах по всей стране.

Ряд нарушений уже выявили в Гродненской области. Две торговые точки продавали товары с истекшим сроком годности, а в других на полках отсутствовали некоторые виды фруктов и овощей. Нарушения оперативно устранили. Под контролем и продукция собственного производства. В ходе мониторинга специалисты проверяют, из чего и в каких условиях готовятся, хранятся, как реализуются хлебобулочные, кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты. Все для того, чтобы блюда на праздничном столе белорусов были разнообразными и приготовленными из качественных продуктов.