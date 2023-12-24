Католики готовятся встретить Рождество. Какие традиции праздника?

Католический мир готовится встретить один из самых важных праздников в христианском календаре. Рождество в этот понедельник отметят более 1,5 миллиона белорусов. Сегодня у верующих сочельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот день принято посещать праздничные богослужения и исповедоваться. До появления первой звезды соблюдают строгий пост, после чего собираются за праздничным столом, преломляют рождественский хлеб и читают молитвы. В 21:45 в Архикафедральном соборе начнется святая месса. Службы в храмах будут проходить в течение всего дня.

Архиепископ Юзеф Станевский, митрополит Минско-Могилевский:

Мы, церковь и государство, работаем, скажем, на одном поприще – это человек. Мы приближаем человека к Богу и Бога к человеку для того, чтобы он осознал, что он является дитём Божьим. В этом контексте мы считаем, что у нас еще много-много вопросов, которые мы можем вместе решить. Мы многое решаем, особенно вопросы социального характера.

В нашем календаре не одно Рождество и не одна Пасха. Рука об руку в Беларуси мирно сосуществуют представители 25-ти конфессий и направлений. Веротерпимость и уважение к традициям – одна из важнейших национальных черт нашего народа – остается неизменной на протяжении столетий. А свобода вероисповедания гарантирована Конституцией.