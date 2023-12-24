МВД организовало для ребят праздничную программу «Машина новогоднего времени». Вот их эмоции
Новости Беларуси. Сотни ребят со всей страны и зарубежья накануне попали в сказку на «Машине новогоднего времени». Погружение в волшебный мир детям и их семьям в подарок организовало Министерство внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди приглашенных – ребята из лицея МВД, воспитанники школ-интернатов и приютов, военно-патриотических классов, дети сотрудников ведомства и их сверстники из Азербайджана. Яркое интерактивное шоу во Дворце Республики не оставило равнодушным ни одного маленького зрителя. Уже в холле мальчиков и девочек встречали аниматоры и любимые сказочные персонажи. Танцы у елки, аквагрим, мастер-классы ребята будут вспоминать еще долго.
Спасибо министру, что он предоставил такой подарок. Мы дружной командой из Телехан приехали сюда и проводим отлично время здесь.
– Детям очень нравится, красиво здесь, всё очень организованно, необычно!
– Какая красивая елка, что не отвести глаз.
Мы приехали из Мстиславля. Очень ждали этот день. Здесь ярко, столько огней. У нас уже очень классное настроение.
Сегодня у нас был суперпраздник, отличный!
Ну а новогоднее представление произвело полный фурор. Вместе с главными героями постановки зрители чинили машину новогоднего времени. До самой развязки ребята с огромным интересом следили за непредсказуемыми событиями на сцене. Незабываемый праздник состоялся в рамках марафона добра «Наши дети». Мероприятие стало очередным подтверждением, что для МВД, как и для всех белорусов, нет чужих детей.