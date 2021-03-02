В какой день наготовить много еды, чтобы дом был богаче? Народные приметы на первую неделю марта

Новости Беларуси. К гадалке не ходи. Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус». 1 марта. Ярило – бог солнца древних славян. До 1492 года на Руси в этот день отмечали начало нового года и приступали к сельскохозяйственным работам. Однако, несмотря на первый весенний день, скорому теплу радоваться не стоило. В народе говорили: «Если с первых дней весна разгульна, не застенчива – обманет, верить нечего». До +10 и дожди. Удивит ли погода белорусов в первую неделю весны?

2 марта – день Федора Тирона и Мариамны Кикиморы. В старину подмечали: какова погода в этот день, такой она будет и летом. Яркий месяц вечером обещал хороший урожай, а дождь – обилие хлеба и льна. 3 марта – Овсянки. В этот день почитали птичку овсянку, которая слыла вестницей скорого тепла. Люди говорили, что в этот день нет от Ярилы укрытия снегу, топит он его, не жалея сил. Также подмечали: «Много снега – много хлеба, много воды – много травы», «Снегу надует – хлеба прибудет, вода разольется – сена наберется».

4 марта – День Архипа и Филимона. В старину женщинам полагалось проводить весь день на кухне. Считалось, что чем больше она наготовит всякой снеди, тем богаче будет дом. С этого дня весна все больше вступала в силу. Крестьяне наблюдали за животными: если пролетела чайка – скоро будет ледоход, если встретишь в лесу белого зайца – значит снег непременно выпадет еще. А вот если зайцы попадаются серые – тепло не за горами.