В какое время воздух в Минске чище?

Степан Дубницкий, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды: На территории Минска расположены 12 станций, которые осуществляют контроль за качеством атмосферного воздуха. Посмотреть эту информацию можно на сайте Белгидромета в режиме реального времени. То есть каждый житель столицы может посмотреть, какое качество воздуха в городе. И эти станции размещены в разных районах города. Покрытие города практически полностью, поэтому можно судить о качестве атмосферного воздуха в нашей столице.

Существует ли сезонность этих показателей?

Степан Дубницкий:

Безусловно, есть. Это зависит и от времени года, и от времени суток. Если говорить о времени суток, то основное загрязнение у нас происходит в утренние или вечерние часы, когда количество транспорта у нас максимальное – люди едут на работу или с работы. Поэтому количество загрязняющих веществ в воздухе увеличивается. Но хочу заметить, что оно увеличивается до основных магистралей города. Если говорить о временах года, то, как пример, могу привести, что содержание твердых частиц у нас возрастает в отопительный период – это зима, осень и весна. В зимний период наблюдается некоторый прирост загрязнения атмосферного воздуха из-за того, что проходит отопительный сезон.