В каких районах Минской области больше всего борщевика и как с ним борются

Новости Беларуси. Борьбу с борщевиком активно продолжают в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Растение наиболее распространено на территории Логойского, Минского, Воложинского и Борисовского районов.

Так, только в Борисовском районе таких участков 42. Специалисты инспекции природных ресурсов ежедневно выезжают на осмотр территорий и выявляют очаги, затем проводят химическую обработку.

Напомним, растение опасно тем, что при попадании на кожу человека вызывает серьезные ожоги. Кроме того, оно быстро разрастается.

Елена Смирнова, начальник Борисовской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды: Наиболее экспансированы данным видом растения земли предприятий и организаций, расположенных на территории Пригородного и Зембинского сельисполкома. В результате проведенных мероприятий за 2019 год ушло у нас мелких популяций на площади 0,03 гектара.

Степан Латыпов, директор предприятия:

Мы используем сейчас современные препараты селективного действия, которые в первую очередь уничтожают именно борщевик и оставляют наши злаковые родные растения живыми, с тем чтобы потом на месте борщевичных зарослей росли наши естественные луга.

Семена борщевика сохраняются в почве до 10 лет. Поэтому обработку территорий специалисты проводят каждое лето.