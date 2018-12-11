«Прихожу, как в свою семью». Как зимуют пенсионеры в «Доме надежды» в Копыльском районе?

Новости Беларуси. Дом на сезон. Почти 800 одиноких пенсионеров по всей стране пережидают холода по принципу «веселее вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожилые люди кооперируются и под присмотром социальных работников переживают самые трудные для сельчан, в бытовом плане, месяцы. Есть подобный «Дом надежды» и в Копыльском районе.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Зима в деревне - еще то испытание. Особенно для пожилых людей. Нужно как минимум два раза в день натопить печь, наносить воды. В общем, бытовые нюансы становятся настоящими тяжелыми буднями.

Павловна затягивает песню и кажется, становится здесь еще уютней и теплее. А главное не так одиноко. Ведь в зрительном зале – такие же пенсионерки, как и она. Под одной крышей здесь в агрогородке Грозово пережить очередную зиму собрались бабушки с района. Младшей – 77, старшая скоро справит 93 день рождения.

Александра Матус, жительница Грозовского дома совместного проживания для пожилых людей:

Конечно, нравится. Тут же чисто и хороший коллектив. Хорошо со всеми обращаются.

Эту усадьбу совместного самостоятельно проживания пожилых людей называют «Дом надежды». Но есть здесь и любовь, которую вот уже второй год бабулям так искренне отдает Светлана. Вот и сейчас соцработник заботливо переворачивает на сковородке котлетки и помешивает рассольник.

Светлана Афанасьева, социальный работник:

«Девочки, доброе утро. Девочки, пошли кушать! Девочки, кто мыться?». Все время я с ними: «Девочки, девочки, девчонки мои...». Я привыкла, прихожу, как в свою семью. Это уже вторая зимовка Зинаиды Федоровны. Бронь в районной соцзащите подтвердила еще ранений осенью, а вот перебраться все никак не могла – огород не отпускал. Сельские люди привыкли, чтобы на столе все было со своей грядки.

Зинаида Коледа, жительница Грозовского дома совместного проживания для пожилых людей:

-4 мешка картошки посеяла.

-И что, с собой привезли бульбу?

-Да, мешок привезла, свеклу красную привезла, лук, немножко морковки.

Живут бабули, что называется, в складчину. Скидываются на продукты, а кому что индивидуально нужно, так у ворот дома по пятницам останавливается автолавка.

Ольга Лепницкая, заместитель директора Копыльского территориального центра социального обслуживания населения:

Одинокие в первую очередь нуждаются в этом, потому что они одни. Но если какая-то трудная жизненная ситуация есть в категории одиноко проживающих граждан, тогда они тоже могут здесь находиться. Тяжело передвигаться либо какие-то сложные отношения с детьми.

У каждой из этих бабушек-долгожительниц своя судьба и история, которая привела сюда. 88-летняя Ванда Николаевна, как и все, условиями очень довольна, но все же тоскует по своему дому. Он буквально в двух километрах отсюда. Потому нет-нет да и прогуляется навестить родной угол.

Три зимы бабу Ванду забирали племянники в Минск. В этот раз она наотрез отказалась – 4 стены в городе не для нее.