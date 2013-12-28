В какие приметы верят ведущие СТВ?

Представители разных профессий стараются не пренебрегать приметами, ведь примета – это результат многолетних наблюдений проб и ошибок. Как оказалось, самые суеверные люди – космонавты. Из истории известно, что космонавт Сергей Королев избегал старты по понедельникам и просил перенести старты на другой день.

Не уступают в оригинальности примет и представители других профессий, например, офисные работники. Чаще всего предметом везения является ручка, которую они используют для подписания контрактов и никогда не дают в пользование другому человеку.

Не хвались успехом раньше времени – испортишь дело. Такое мнение бытует у представителей любых профессий.

Работники сферы обслуживания первую выручку никогда не кладут в кассу и никогда не отдают в качестве сдачи – чтобы день был прибыльным.

Некоторые связывают свои профессиональные приметы исключительно с внешним видом. Счастливый костюм, в котором была заключена выгодная сделка, попадает в разряд «везунчика». Чаще всего, эта профессиональная примета политиков и бизнесменов.

Известно, что представители творческих профессий особенно суеверны. Наши телеведущие программы «Утро» на СТВ не исключение.

Юлия Шпилевская, телеведущая:

Стараюсь не веселиться накануне важных мероприятий, ведь, как известно, до 12 утра насмеешься – вечером плакать будешь.

Александр Меженный, телеведущий:

Самая главная примета профессиональная – все должно быть позитивно. Если тебе нравится то, что ты делаешь, есть какой-то шанс, что это понравится еще кому-то.

Ольга Бурлакова, телеведушя:

Режиссеры, наверное, самые суеверные люди. Есть у них примета, когда они запрещают актрисам, которые играют главные роли, мыть голову перед премьерой.

Юрий Царев, телеведущий:

На Новый год я не работаю никогда, уже 10 лет. Примета связана с не очень приятной историей, после чего я всем рекомендую, по возможности, не работать в новогоднюю ночь. Нужно проводить это время с семьей, в апельсинах и оливье.

Верьте в хорошее и пусть вам ваши профессиональные приметы приносят удачу, сообщили в программе «Утро» на СТВ.