Главная елка Беларуси зажгла свои огни во Дворце Республики

Новости Беларуси. 27 декабря в Минске зажглись огни на главной елке страны. Огромный шумный хоровод во Дворце Республики собрал ребят из всех регионов Беларуси. Это дети, оставшиеся без должного внимания взрослых, а также победители различных конкурсов, Олимпиад и фестивалей. Без подарков не остался никто. Вместе с Дедом Морозом, который специально приехал из Беловежской пущи, поздравить всех с наступающим Новым годом пришел и глава государства.

Уже 19 по счету республиканская благотворительная акция «Наши дети» традиционно завершается красочным концертом во Дворце Республики. Сюда съехались сотни ребят со всей Беларуси.

Главные участники большого новогоднего действа с самого утра заполонили огромные залы. Один из крупнейший в стране культурных и деловых центров стал большой площадкой праздника. Повсюду улыбки, хорошее настроение, песни и танцы. А в холле – настоящая лесная красавица высотой в полтора десятка метров, у которой развернулось первое представление. Ребята с удовольствием участвовали в конкурсах, отгадывали загадки и водили хороводы.

Здесь 2370 детишек из всех регионов Беларуси. Всем – от 8 до 14 лет. Это ребята и девчонки – победители всевозможных Олимпиад и творческих конкурсов, воспитанники кадетских училищ, интернатов, сироты, а также дети из малообеспеченных и многодетных семей. Есть и гости из-за рубежа: учащиеся белорусской средней школы города Вильнюса. Всех объединило предвкушение настоящего новогоднего чуда.

Анастасия Яковец:

Я второй год уже езжу на Президентскую елку. Мне здесь очень нравится, всегда очень интересно и необычно.

А какое разнообразие костюмов. Творчески к походу на елку подошли практически все. Эти маленькие мушкетеры из многодетной семьи сразу привлекли к себе внимание. Как и известный борец за добро и справедливость Зорро, который тоже очень любит Новый год.

Владислав Сазонов:

Это Зорро. Его настоящее имя – Диего. Он герой, он всех спасает все время.

Мне нравится, когда к нам приходят в гости, когда мы вместе празднуем Новый год.

Воспитанников кадетских училищ в такой разноцветной толпе можно сразу вычислить по форме. На главную елку страны попали только лучшие из лучших. Эти девчонки – за отличную учебу и успехи в спорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алина Гнедько, кадет Минского областного кадетского училища (Слуцк):

Для нас Новый год – это праздник души, сердца. Семейный праздник. Его, конечно, нужно отмечать вместе с семьей, вместе со своими родными и близкими.

Юлия Суровец, кадет Минского областного кадетского училища (Слуцк):

Это елка будет незабываемая, потому что и первый раз, и в таких масштабах.

Полный зал Дворца Республики. До начала новогоднего представления ребят развлекали аниматоры. Такой громкой и веселой публики здесь давно не было. Команды девочек и мальчиков соревновались в скандировании поздравлений и все вместе выясняли, какая из областей Беларуси страны самая веселая и заводная.

Традиционно большой детский праздник разделил с ребятишками и президент страны. Александр Лукашенко до начала представления всех поздравил с Новым годом и пожелал счастья каждому, в этот особенный праздник, от которого все (от мала до велика) ждут чего-то необычного и чудесного.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Новый год наступит буквально через несколько дней. Это праздник, который вы, конечно же, любите, вы ждете этот праздник. По крайне мере три последних месяца точно. Этот праздник всегда приносит что-то необычное, что-то чудесное. У каждого из нас свои новогодние надежды, но у всех есть одно общее желание. И это желание – быть в новом году, да и вообще, более счастливым, чем в прошлом году. И есть некоторые сиюминутные желания, связанные с погодой, с настроением. Я думаю, что каждый хотел бы, чтобы снежку подбросило, и побольше, и чтобы мороз был покрепче. Не этого Деда Мороза из Беловежской пущи – он в любую погоду к нам приедет, а на улице морозец побольше бы. Это было бы совсем хорошо.

Но, должен вам сказать, что в эти прекрасные дни не все такие счастливые, такие нарядные и красивые, как вы, на нашей планете. К сожалению. В эти минуты, и мы об этом должны помнить и говорить, кто-то из ваших зарубежных сверстников сжимается от страха под бомбежками, кому-то нечего кушать. Вы надежно защищены от подобных бед, потому что родились, потому что растете в мирной, спокойной стране, в стране, в которой есть чем гордиться. Мы, конечно же, гордимся неповторимой природой нашего края, самыми большими в Европе пущами, чистыми озерами, реками; нашими культурой, песнями, сказками, книгами. Мы гордимся нашим прошлым, с его легендами и преданиями, замками, древними городами, сказками, одну из которых, я надеюсь, мы сегодня с вами вместе посмотрим. Мы гордимся подвигами наших защитников. И современной Беларусью, которую украшают многие красивые новостройки, вы также гордитесь. Мы получили эту землю от предков, как драгоценный дар, и приумножили этот дар своим трудом.

Вы можете выбрать любую из десятков жизненных дорог, к которой лежит ваша душа. Для тех, кому тесно в рамках обычной школьной программы, открыты кружки, гимназии, лицеи. Для юных талантов созданы школы искусств. В распоряжении начинающих спортсменов представлены стадионы, бассейны, ледовые арены.

Отдельные слова – в адрес родителей. В эти дни очень важно быть вместе со своими детьми и помнить, что родительская любовь – самый дорогой подарок, который можно преподнести.

Александр Лукашенко:

Конечно же, никакие игрушки и развлечения в глазах ребенка не имеют такой ценности, как общение с нами – с родителями. Поэтому хочу попросить всех взрослых, которые слышат меня сейчас: не пожалейте времени на то, чтобы в эти зимние дни побывать со своими самыми близкими друзьями – вашими детьми. Сходите вместе на утренник (вот как вы сделали это сегодня), в кино, на каток, почитайте книгу перед сном или даже просто поговорите по душам. Особенно с теми детишками, а их здесь более полутысячи в этом зале, которые не имеют такой возможности, но, к счастью, живут в очень больших семьях. Ваша родительская любовь – самый дорогой подарок. И запомните, что дети это будут помнить всю жизнь.

А еще Новый год и Рождество – это время, когда мы учимся милосердию и состраданию. Пусть в рамках акции, которая сейчас развернута по всей стране, акция называется «Наши дети», праздник придет к каждому ребенку.

Дорогие друзья, вы видите: Дед Мороз настоящий, из пущи, как я уже сказал, Беловежской, уже на сцене и готов начать волшебную сказку.

Букет цветов главе государства подарили главные герои праздника – дети. Минская гимназистка и школьник из Смолевичей чуть позже заняли самые почетные места – рядом с президентом. И началась новогодняя сказка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«По щучьему велению, по новогоднему хотению» – так называется представление, которое сразу заставило весь зал не отрываясь следить за событиями на сцене. Музыкальная сказка с волшебными превращениями, изумительными костюмами, песнями и, конечно, подарками продолжалась больше часа. Даже самый настоящий Дед Мороз на время оставил свою резиденцию в Беловежской пуще, чтобы приехать на главную елку в Минск.

А в конце представления – подарок лично от президента – корзина с цветами.

От всех собравшихся в зале гостей президенту вручили памятные сувениры, которые дети делали сами. Панно под названием «Новый год к нам мчится...» выполнили учащиеся Новополоцкого дворца детей и молодежи. А декоративную куклу-снеговика привезли из Кобрина, ее мастерили в средней школе № 7.

Свои подарки получил каждый, кто побывал 27 декабря на представлении. Ребята с интересом рассматривали новые игрушки и делились впечатлениями.

Девочка:

Клево – 2 кг конфет.

Кирилл Проскуров:

Представление очень хорошее, красиво. Понравилось.

Был в прошлом и позапрошлом году. Вообще мне это очень нравится.

Анна Мозыш:

Сказка мне больше всех понравилось. Здесь было больше чудес, больше восторга, было веселее.

А самым главным подарком стало хорошее настроение, которое, судя по известной примете, не должно покидать гостей главной елки весь 2014 год.