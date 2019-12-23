В июне 2020-го в посёлке Колодищи появится детский сад на 230 мест

Новости Беларуси. Сейчас на строительной площадке уже заложен фундамент возведен и первые стены здания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Детский сад будет трехэтажным и ярким. Проектом также предусмотрено строительство трансформаторной подстанции и котельной, которая будет обеспечивать помещения теплом. Сделают и площадку для занятий спортом. Появится пространство для изучения правил дорожного движения. Открытие детского сада запланировано на июнь.

Дмитрий Спичак, первый заместитель директора строительной компании:

На данном этапе проводится укладка инженерных сетей. К объекту подводятся сети газоснабжения, электроснабжения. Осуществлен вынос сетей водопровода с площадки строительства. Сейчас стены первого этажа возводятся. Работы ведутся согласно графику.