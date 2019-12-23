Прямой эфир

Сергей Румас поздравил с Новым годом воспитанников минского детского дома №7

23 декабря 2019 14:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» объединяет все больше белорусов. 23 декабря гостей встречали в детском доме № 7 в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Румас поздравил с Новым годом воспитанников минского детского дома №7-1

На попечении здесь больше 70 воспитанников, и каждый из них нуждается в особом внимании и заботе. Поздравить ребят с наступающим Новым годом и Рождеством приехал премьер-министр Беларуси Сергей Румас не с пустыми руками.

Сергей Румас поздравил с Новым годом воспитанников минского детского дома №7-3

Помимо сладостей и мягких игрушек, детям подарили сертификат на 7 планшетов. Сюда можно будет загружать электронные дневники, учебники, книги и, конечно, развивающие игры.  

Сергей Румас поздравил с Новым годом воспитанников минского детского дома №7-5
Сергей Румас поздравил с Новым годом воспитанников минского детского дома №7-6

Никита Савчик, воспитанник детского дома №7 Минска:
Нужно использовать данную технику в образовательном процессе более расширенно. Можно завести учетные записи электронных дневников учащихся, т.к. у нас в детском доме не особо у многих есть выход в интернет, а данная платформа поддерживается с помощью связи с интернетом. Я очень люблю эти праздники, они вдохновляют.

Вероника Канаш, воспитанница детского дома №7 Минска:
Новый год это праздник волшебства, чудес. Я верю в волшебство. Просто хочется, чтоб исполнялись самые заветные желания, мечты. У меня их немного. Есть одно, которое загадываю каждый год. И я считаю, что с каждым годом оно исполняется с большей силой. 

 

Сергей Румас поздравил с Новым годом воспитанников минского детского дома №7-8

В свою очередь воспитанники детского дома подготовили творческие номера и продемонстрировали свои таланты. А также пригласили гостей на чаепитие, к которому сами приготовили угощения.

Сергей Румас поздравил с Новым годом воспитанников минского детского дома №7-10

Теперь каждый из них в предвкушении Главной ёлки страны. На самое ожидаемое новогоднее представление маленьких белорусов ждут до 6 января. Планируется, что в этом году его посетят 60 тысяч посетителей.     

# Благотворительная акция

Другие новости рубрики

Все новости
Наталья Кочанова: в числе первостепенных задач – повышение благосостояния граждан
23 декабря 2019 13:17

Наталья Кочанова: в числе первостепенных задач – повышение благосостояния граждан

«Они ещё немножко верят в сказку». В Минске поздравили детей участников войны в Афганистане
23 декабря 2019 12:30

«Они ещё немножко верят в сказку». В Минске поздравили детей участников войны в Афганистане

Александр Лукашенко принял с докладом председателя Верховного суда Беларуси Валентина Сукало
23 декабря 2019 10:52

Александр Лукашенко принял с докладом председателя Верховного суда Беларуси Валентина Сукало