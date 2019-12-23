Сергей Румас поздравил с Новым годом воспитанников минского детского дома №7

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» объединяет все больше белорусов. 23 декабря гостей встречали в детском доме № 7 в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» объединяет все больше белорусов. 23 декабря гостей встречали в детском доме № 7 в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На попечении здесь больше 70 воспитанников, и каждый из них нуждается в особом внимании и заботе. Поздравить ребят с наступающим Новым годом и Рождеством приехал премьер-министр Беларуси Сергей Румас не с пустыми руками.
Помимо сладостей и мягких игрушек, детям подарили сертификат на 7 планшетов. Сюда можно будет загружать электронные дневники, учебники, книги и, конечно, развивающие игры.
Никита Савчик, воспитанник детского дома №7 Минска:
Нужно использовать данную технику в образовательном процессе более расширенно. Можно завести учетные записи электронных дневников учащихся, т.к. у нас в детском доме не особо у многих есть выход в интернет, а данная платформа поддерживается с помощью связи с интернетом. Я очень люблю эти праздники, они вдохновляют.
Вероника Канаш, воспитанница детского дома №7 Минска:
Новый год – это праздник волшебства, чудес. Я верю в волшебство. Просто хочется, чтоб исполнялись самые заветные желания, мечты. У меня их немного. Есть одно, которое загадываю каждый год. И я считаю, что с каждым годом оно исполняется с большей силой.
В свою очередь воспитанники детского дома подготовили творческие номера и продемонстрировали свои таланты. А также пригласили гостей на чаепитие, к которому сами приготовили угощения.
Теперь каждый из них в предвкушении Главной ёлки страны. На самое ожидаемое новогоднее представление маленьких белорусов ждут до 6 января. Планируется, что в этом году его посетят 60 тысяч посетителей.