Сергей Румас поздравил с Новым годом воспитанников минского детского дома №7

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» объединяет все больше белорусов. 23 декабря гостей встречали в детском доме № 7 в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На попечении здесь больше 70 воспитанников, и каждый из них нуждается в особом внимании и заботе. Поздравить ребят с наступающим Новым годом и Рождеством приехал премьер-министр Беларуси Сергей Румас не с пустыми руками.

Помимо сладостей и мягких игрушек, детям подарили сертификат на 7 планшетов. Сюда можно будет загружать электронные дневники, учебники, книги и, конечно, развивающие игры.

Никита Савчик, воспитанник детского дома №7 Минска:

Нужно использовать данную технику в образовательном процессе более расширенно. Можно завести учетные записи электронных дневников учащихся, т.к. у нас в детском доме не особо у многих есть выход в интернет, а данная платформа поддерживается с помощью связи с интернетом. Я очень люблю эти праздники, они вдохновляют.

Вероника Канаш, воспитанница детского дома №7 Минска:

Новый год – это праздник волшебства, чудес. Я верю в волшебство. Просто хочется, чтоб исполнялись самые заветные желания, мечты. У меня их немного. Есть одно, которое загадываю каждый год. И я считаю, что с каждым годом оно исполняется с большей силой.



