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«Они ещё немножко верят в сказку». В Минске поздравили детей участников войны в Афганистане

23 декабря 2019 12:30
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Новости Беларуси. Новогоднее настроение для всех в эти дни дарит благотворительный марафон «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Они ещё немножко верят в сказку». В Минске поздравили детей участников войны в Афганистане-1

Праздник во Дворце культуры ветеранов объединил семьи участников войны в Афганистане. Для гостей подготовили яркое представление с играми и хороводами. Подарки юные участники получили от Деда Мороза и Снегурочки.  

«Они ещё немножко верят в сказку». В Минске поздравили детей участников войны в Афганистане-4



Валерий Гайдукевич, председатель Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане:
Подарки мы делаем необычные: что попросили дети, то мы и купили, и сладкие подарки.

«Они ещё немножко верят в сказку». В Минске поздравили детей участников войны в Афганистане-6

Николай Кожемяченко, ветеран войны в Афганистане:
Они еще немножко верят в сказку, маленькие дети. Поэтому это праздник для них. Пусть у них в жизни будет счастье, удача.

«Они ещё немножко верят в сказку». В Минске поздравили детей участников войны в Афганистане-9

«Они ещё немножко верят в сказку». В Минске поздравили детей участников войны в Афганистане-11

На этом сюрпризы не заканчиваются. Более 200 семей ветеранов посетят на дому. 

# Благотворительная акция # общество # Валерий Гайдукевич # Николай Кожемяченко # Фотофакт

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