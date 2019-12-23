«Они ещё немножко верят в сказку». В Минске поздравили детей участников войны в Афганистане

Новости Беларуси. Новогоднее настроение для всех в эти дни дарит благотворительный марафон «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник во Дворце культуры ветеранов объединил семьи участников войны в Афганистане. Для гостей подготовили яркое представление с играми и хороводами. Подарки юные участники получили от Деда Мороза и Снегурочки.





Валерий Гайдукевич, председатель Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане:

Подарки мы делаем необычные: что попросили дети, то мы и купили, и сладкие подарки.

Николай Кожемяченко, ветеран войны в Афганистане:

Они еще немножко верят в сказку, маленькие дети. Поэтому это праздник для них. Пусть у них в жизни будет счастье, удача.