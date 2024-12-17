В Гродненской областной библиотеке проходит благотворительная акция «Подарите ребёнку книгу»

«Подарите ребенку книгу». В Гродненской областной библиотеке собирают подарки для детей, которым не хватает семейного тепла, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Подарите ребенку книгу». В Гродненской областной библиотеке собирают подарки для детей, которым не хватает семейного тепла, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Горожане активно принимают участие в традиционной благотворительной акции. Проекту уже не один год. Принимаются и канцелярские принадлежности. Накануне Рождества и Нового года подарки передадут участникам праздничных мероприятий.
Елена Омельченко, заведующий отделом маркетинга и социокультурной деятельности Гродненской областной научной библиотеки имени Е.Ф. Карского:
Традиция новогодних благотворительных елок своими корнями уходит глубоко в историю нашего города, и связана она с известной гродненкой, с писательницей Элизой Ожешко, которая благодаря своему огромному чуткому сердцу собирала в своем доме перед рождественскими праздниками деток-сирот, деток из бедных семей и устраивала для них невероятные праздники. И благодаря стараниям сотрудников нашего учреждения, эта традиция была возобновлена, уже более 20 лет мы ежегодно собираем в доме Элизы Ожешко, где находится отдел нашей библиотеки, деток, которым нужно больше внимания, нужно больше тепла.
В 2023 году книги и канцелярские принадлежности для детей оставили более 200 неравнодушных человек.