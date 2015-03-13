В Индии невеста ушла со свадьбы после того, как жених не смог решить простой пример

Новости Индии. Курьезный случай произошел во время свадебной церемонии в Индии. Невеста ушла прямо с торжества, когда жених не смог решить простой арифметический пример, предложенный ею – сложить числа 15 и 6. У молодого человека получилось 17.

Тогда невеста отказалась выходить за него замуж, заявив, что он соврал о своем образовании.

В местной полиции пояснили, что родственники жениха попытались вернуть сбежавшую невесту, но их попытки успехом не увенчались.

Мохар Сингх, отец невесты:

Семья жениха ввела нас в заблуждение насчет его плохого образования. Даже первоклассник может решить такой пример.

Конфликт пришлось улаживать полиции. После чего родственники с обеих сторон вернули друг другу свадебные подарки.

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Фату длиной в три километра и шириной в два метра сконструировал дизайнер одежды Джанни Молларо Кампанья. Фото и видео с церемонии смотрите здесь.