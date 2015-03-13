Минчане ждут доставки оплаченной мебели уже полгода

Любая мебель отрывает нас от земли. И не важно, табуретка это или трон. Герои этого сюжета и не подозревали, что банальная покупка мебели оторвет их от спокойной жизни.

Руководствуясь девизом «Все лучшее – детям!», причем своим, столичная семья Соколовых семь месяцев назад решила купить трехлетнему сынишке мебельный детский гарнитур. Продавцы магазина «Инволюкс» были любезны и расторопны. Оформив рассрочку, родители отправились домой. И потеряли сон. С июля их малыш Алеша ждет свою кроватку и письменный стол.

Вероника Соколова:

28 июля 2014 года мы обратились в частное предприятие «Эмпси», заказали детскую мебель. По договору мы должны были внести денежку, согласно договору мы все это внесли, и нам должны были мебель привезти в сентябре.

Впрочем, в указанные в договоре сроки мебель не привезли. Вероника Соколова заволновалась. И недолго думая позвонила в магазин.

Вероника Соколова:

Они прислали нам письмо, что они не виноваты, а виновата российская фабрика. Сказали подождать. Мы внесли второй раз взнос три миллиона и ждали, потом в ноябре они опять присылают письмо, что у них случился на складах пожар, они в убытках, подождите мебель.

Пожар на российской фабрике, конечно, неприятен, но головешки от него почему-то достались белорусской семье Соколовых. Неудобно, конечно, извините за сленг, щемить погорельцев, но что делать?

Виктория Осипова, адвокат:

В соответствии с условиями договора, предприятие должно было передать покупателю заказанное имущество в течение 60 банковских дней. Так называемые уведомительные письма, которые были направлены частным предприятием в адрес покупателя, о якобы уважительных причинах переноса сроков изготовления этой мебели и передачи продавцов, на мой взгляд, не являются уважительными причинами для того, чтобы освободить предприятие от ответственности в части выплаты процентов в остатке рефинансирования.

Продавец кормил завтраками семью Соколовых до февраля. Меню разнообразием не отличалось: то пожар, то низкие продажи, то обвал валюты, то долги, то отсутствие мебели на складе. Ребенок рос, вместе с ним росло и возмущение родителей. Но оно достигло апогея после очередного звонка продавцу.

Вероника Соколова:

Мы позвонили 2 февраля, сказали: мы в убытках, мебель не ждите, приходите к нам на склад, выбирайте то, что вам понравится, берите, продавайте, чтобы хотя бы что-то вернуть. Мы решили подключить вас, чтобы вы нам помогли, потому что для нас это деньги. Я медсестра, а мой муж инженер.

На что рассчитывал продавец — неясно. Может, на то, что однажды семья Соколовых, проникшись проблемами мебельных бизнесменов, махнет на все рукой и простят долги. Или предприниматели живут по принципу «Долги отдают только трусы?». Странно и непонятно, пока не полистаешь выдержки из законов.

Виктория Осипова, адвокат:

В данном случае я бы рекомендовала обратиться с письменным требованием о возврате уплаченной суммы. Оно может быть оставлено или в книге замечаний и предложений на предприятии, или направлено заказным письмом по адресу, указанному в договоре. Если в течение 2 недель покупатель не получает ответ от предприятия или получает отрицательный ответ, то в этом случае он может обратиться по защите своих прав в суд.

Ожидать, что мебельщики сойдут с тропы войны и встанут добровольно на этот мирный путь, не следует. Время — деньги!

Виктория Осипова, адвокат:

Я бы рекомендовала покупателю обратиться в единый регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для получения сведений о настоящем юридическом адресе продавца этого предприятия, а также не находится ли это предприятие в стадии ликвидации. При обращении в суд с исковым заявлением необходимо также обратиться к суду с просьбой об обеспечении исковых требований — о наложении ареста на расчетный счет предприятия в пределах суммы, выставляемой в качестве требуемой.

Так что все шансы вернуть 6 миллионов у семьи Соколовых есть. Главное — действовать быстро и правильно! И желательно с поддержкой юристов одного из обществ по защите прав потребителей. Учитывая все обстоятельства этого паленого дела, бизнесменам могут понести серьезные потери.

Существует мнение, что на чужих ошибках не учиться надо, а зарабатывать! Что-то подсказывает, что скоро бизнесмены получат хороший урок, на котором, мы надеемся, заработает семья Соколовых.