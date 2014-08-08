В хозяйстве «Прогресс-Вертелишки» Гродненской области 8 августа празднуют «Дожинки»

Новости Беларуси. В хозяйстве «Прогресс-Вертелишки» Гродненской области уже 8 августа празднуют дожинки. Здесь в 2014 году самая высокая в стране урожайность зерновых – около 100 центнеров с гектара.

Хлебная наука постигается только в полевых условиях. Юрий Жеребцов впервые вышел на страду со своим отцом. Уже второй год он берет себе в помощники и своего сына. Ведь один, как известно, в поле не воин. Семейный экипаж намолотил уже около полутора тысяч тонн зерна. Работали с 7 утра и чуть ли не до полуночи.

Юрий Жеребцов, комбайнер:

В уборочную страду не считаешь время, надо просто убирать хлеб. В погоду можно и попозже, до 10-11, когда до 12 ночи. Сами понимаете: хлеб надо убрать быстро и очень качественно.

Андрей Жеребцов, помощник комбайнера:

Каждое утро нужно проверять элеваторы, цепи зерновые, выгрузное.

В своей машине девятиклассник Андрей знает почти каждый винтик. Говорит, комбайн надежный и за всю уборочную ни разу не подвел, поэтому и простоев в работе не было. А еще помогла погода, и урожайность в хозяйстве достаточно высокая – около 50 центнеров с гектара.

Сегодня Андрей с отцом убирают последнее поле. Но расслабляться не приходится. О следующем урожае думают уже сейчас.

Андрей Хмурович, и.о. директора СПФ «Агрострой»:

Уже готовятся почвы под посев озимого рапса, вносятся удобрения. О будущем урожае мы уже вынуждены думать сегодня.

Южные районы Минской области уже закончили уборку, а северные – на финишной прямой. Аграрии планируют полностью завершить жатву на следующей неделе. Тем временем в одном из передовых хозяйств Гродненской области уже празднуют «Дожинки».

В центре событий, конечно, хлеборобы. Механизатор Иван Шамак в 2014 году в лидерах жатвы. Он намолотил более 2 тысяч тонн. Говорит, в жаркие дни работал до захода солнца. Сегодня впервые за последний месяц выпала возможность передохнуть.

Иван Шимак, механизатор СПК «Прогресс-Вертелишки»:

Старались за три недели убрать этот хлеб, чтобы до дождей все. С таким облегчением, что урожай убран весь.

Всего на уборке в хозяйстве работало 14 комбайнеров. Их общий намолот составил более 23 тысяч тонн зерна. Заслуженные награды получили не только лидеры жатвы, но и все, кто трудился на страде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.