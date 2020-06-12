Новости Беларуси. В ходе следственных мероприятий в «Белгазпромбанке» изъяты крупные денежные суммы. Об этом заявил председатель Комитета государственного контроля Беларуси Иван Тертель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне Департамент финансовых расследований КГК возбудил сразу два уголовных дела: по статье за легализацию средств, добытых преступным путем в особо крупном размере, и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Юрий Шевчук, корреспондент Агентства теленовостей:

Иван Станиславович, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию, которая складывается сегодня вокруг обысков, проведенных накануне в одном из банков страны.

Иван Тертель, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Работу по данному материалу мы вели с 2016 года. Направлены запросы в иностранные государства, ответы получили в декабре 2019 года. Содержание ответов позволило активизировать мероприятия в отношении группы лиц, которые на систематической основе не уплачивали налоги в особо крупном размере и выводили полученные средства на территорию иностранных юрисдикций.





В результате работы специалистов задержаны топ-менеджеры, в том числе заместитель главы банка, руководители разного уровня. В поле зрения следователей попали и представители ряда частных структур. Вскрыта организованная преступная группа, в которую вовлечены как нынешние, так и бывшие сотрудники. Иван Тертель:

Накануне нами были задержаны 15 человек, которые уже сотрудничают со следствием и дают признательные показания. Кроме того, они инициативно выдают средства, которые были, по их мнению, получены незаконным путем. В ходе следственных мероприятий изъяты денежные средства на сумму свыше 4 миллионов долларов США, а также ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов США.

Также Иван Тертель поделился некоторыми подробностями, касающимися громкого дела. В частности, у следствия есть неопровержимые доказательства причастности банка к крупным финансовым махинациям.

Светлана Савко, корреспондент БЕЛТА:

Исходя из того, что вы сказали, очень крупная, масштабная преступная деятельность была развернута. Понятное дело, что наверняка не могло это проходить без ведома руководителя банка. Есть ли у следствия данные, имеет ли отношение к этому делу Виктор Бабарико, бывший руководитель «Белгазпромбанка»?





Иван Тертель:

Я и вы, наверное, даже не можете себе представить, что такая деятельность могла осуществляться без ведома руководителя банка. Мало того, мы уже знаем и получили достоверные доказательства о том, что он в этой противоправной деятельности участвовал.

В ходе проверки к работе банка у правоохранителей возникло множество вопросов.