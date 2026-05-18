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Нижегородская область представила в Минске экспозицию народных промыслов

18 мая 2026 06:56
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Масштабную экспозицию народных промыслов Нижегородской области презентовали минчанам. Это была возможность не только узнать секреты поволжских мастеров, но и приобрести уникальные сувениры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нижегородская область представила в Минске экспозицию народных промыслов-2

10 павильонов заполнили изделия, вобравшие в себя многовековые традиции: художественная роспись, керамика, резьба по дереву и изысканное ткачество. Особое место заняли льняные скатерти, салфетки и одежда в современном русском стиле – все создано с опорой на старинные техники узорного ткачества, бережно сохраняемые в регионе столетиями.

Нижегородская область представила в Минске экспозицию народных промыслов-4

Наталья Втюрина, менеджер фабрики по производству ткацких изделий:
Все изделия мы ткем на ткацких деревянных станочках вручную – это традиционное ткачество. Этот промысел мы сохранили и сохраняем. Это изделия из льна, хлопка: скатерти, портьеры, салфетки, одежда в русском стиле, в современном стиле мужская и женская.

Нижегородская область представила в Минске экспозицию народных промыслов-6

Мне кажется очень интересно. Очень сложно сделать свой выбор, потому что очень много красивых вещей и они такие аутентичные, настоящие, привезенные прямо с промыслов. Поэтому особый интерес представляют. 

Оживила атмосферу интерактивная часть ярмарки: гости смогли поучаствовать в мастер-классе по изготовлению знаменитых городецких пряников. Под чутким руководством опытных мастеров каждый желающий создал собственный сладкий сувенир.

# Ярмарки в Минске

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