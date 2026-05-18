Беларусь рассматривает БРИКС как стратегическую платформу для будущего – МИД

Беларусь обозначила один из ключевых внешнеполитических приоритетов – вступление в БРИКС в качестве полноправного члена. Сейчас у нашей страны статус партнера, но, подчеркивают в МИД, Минск рассматривает этот формат как стратегическую платформу будущего, где формируются новые центры силы и правила глобального взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Дели прошла встреча глав внешнеполитических ведомств стран объединения, и Беларусь участвовала в заседании. Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Лукашевич отметил, что Минск готов к всестороннему сотрудничеству и стремится активнее включаться в деятельность союза, который объединяет страны Глобального Юга и становится одной из опор многополярного мира. Параллельно идут технические консультации по условиям участия Беларуси в деятельности Нового банка развития. Это ключевой финансовый институт БРИКС, который формирует экономическую архитектуру объединения. Новый банк развития, созданный в 2015 году странами БРИКС, альтернативный западным финансовым структурам механизм. Его задача – финансирование инфраструктурных проектов и инициатив устойчивого развития в странах БРИКС и других развивающихся государствах.

Тем временем в Москве прошло ежегодное заседание Совета управляющих Нового банка развития. В центре внимания – технологический суверенитет, устойчивые инвестиции и расширение инструментов финансирования. В ближайшие пять лет планируется направить на проекты около 35 миллиардов долларов. Мировая экономика переживает серьезную перестройку: меняются цепочки поставок, усиливается протекционизм, растет конкуренция в сфере технологий и искусственного интеллекта. Для стран БРИКС это означает необходимость развивать собственные механизмы роста и расширять расчеты в национальных валютах.