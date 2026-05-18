Прямой эфир

Нацбанк: в Беларуси повышается доверие к белорусскому рублю

18 мая 2026 07:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси в апреле продолжилось снижение зависимости экономики от иностранной валюты. Нацбанк сообщает: доверие к белорусскому рублю как средству сбережения растет, и это уже заметно в структуре денежной массы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк: в Беларуси повышается доверие к белорусскому рублю-2

По данным регулятора, доля рублевой составляющей в широкой денежной массе за год выросла примерно с 62 до 67 %. В Нацбанке подчеркивают: рублевая масса прибавляет быстрее, чем вся денежная масса в целом, что и формирует позитивный тренд.

Меняется и качество рублевых денег. Растет доля срочных вкладов в национальной валюте, тогда как наиболее «быстрые» деньги – наличные и средства на счетах до востребования – занимают немного меньшую долю. Это означает, что люди чаще выбирают сбережения, а не только деньги «на каждый день». 

Отдельно в Нацбанке отмечают поведение населения. Срочные рублевые депозиты граждан увеличиваются и за месяц, и с начала года, а их доля во всех вкладах физлиц заметно выше, чем год назад – уже более 70 %. Регулятор делает вывод: рубль укрепляет позиции как основная валюта сбережений, а экономика становится менее зависимой от колебаний на валютных рынках.

# Национальный банк Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
Нижегородская область представила в Минске экспозицию народных промыслов
18 мая 2026 06:56

Нижегородская область представила в Минске экспозицию народных промыслов

Беларусь рассматривает БРИКС как стратегическую платформу для будущего – МИД
18 мая 2026 06:49

Беларусь рассматривает БРИКС как стратегическую платформу для будущего – МИД

В Брестской областной библиотеке стартовал выставочно‑просветительский проект
18 мая 2026 06:37

В Брестской областной библиотеке стартовал выставочно‑просветительский проект

В Минске снизилось количество тяжелых несчастных случаев на производстве
18 мая 2026 06:21

В Минске снизилось количество тяжелых несчастных случаев на производстве

Витебская область усиливает экономические связи с китайской провинцией Хэйлунцзян
18 мая 2026 06:03

Витебская область усиливает экономические связи с китайской провинцией Хэйлунцзян

Депутаты Палаты представителей проведут личные приемы граждан в избирательных округах
18 мая 2026 05:50

Депутаты Палаты представителей проведут личные приемы граждан в избирательных округах

«Отчасти это привычка». Экономист рассказал, почему считают в долларах
17 мая 2026 19:38

«Отчасти это привычка». Экономист рассказал, почему считают в долларах

Закат эпохи доллара: можно ли вернуться к золоту – мнение эксперта
17 мая 2026 19:23

Закат эпохи доллара: можно ли вернуться к золоту – мнение эксперта

Что придет на смену доллару и евро? Межевич напомнил ситуацию с дойчмарками
17 мая 2026 19:11

Что придет на смену доллару и евро? Межевич напомнил ситуацию с дойчмарками

Стать родителем можно в любом возрасте! Узнали, как работает заморозка яйцеклеток
17 мая 2026 18:10

Стать родителем можно в любом возрасте! Узнали, как работает заморозка яйцеклеток

Превращают соцсети в «доску позора» – как хайп на чужой ошибке может привлечь к ответственности?
17 мая 2026 17:55

Превращают соцсети в «доску позора» – как хайп на чужой ошибке может привлечь к ответственности?

От покорения целины до строительства парка Народного единства – студотряды продолжают объединять молодежь
17 мая 2026 17:41

От покорения целины до строительства парка Народного единства – студотряды продолжают объединять молодежь