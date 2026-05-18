Нацбанк: в Беларуси повышается доверие к белорусскому рублю

В Беларуси в апреле продолжилось снижение зависимости экономики от иностранной валюты. Нацбанк сообщает: доверие к белорусскому рублю как средству сбережения растет, и это уже заметно в структуре денежной массы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным регулятора, доля рублевой составляющей в широкой денежной массе за год выросла примерно с 62 до 67 %. В Нацбанке подчеркивают: рублевая масса прибавляет быстрее, чем вся денежная масса в целом, что и формирует позитивный тренд.

Меняется и качество рублевых денег. Растет доля срочных вкладов в национальной валюте, тогда как наиболее «быстрые» деньги – наличные и средства на счетах до востребования – занимают немного меньшую долю. Это означает, что люди чаще выбирают сбережения, а не только деньги «на каждый день».

Отдельно в Нацбанке отмечают поведение населения. Срочные рублевые депозиты граждан увеличиваются и за месяц, и с начала года, а их доля во всех вкладах физлиц заметно выше, чем год назад – уже более 70 %. Регулятор делает вывод: рубль укрепляет позиции как основная валюта сбережений, а экономика становится менее зависимой от колебаний на валютных рынках.