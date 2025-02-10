В Совете Республики прошло первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению проекта «Поезд Памяти»

Сегодня, когда мы наблюдаем, как некоторые западные политики стремятся переписать историю, важно помнить, какую цену заплатили наши предки за Победу в годы Великой Отечественной войны. У нашей молодежи есть уникальная возможность увидеть и осознать, как много этот подвиг значит для нашего народа. Первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению белорусско-российского патриотического проекта «Поезд Памяти» прошло в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно первой точкой маршрута станет Брестская крепость. Здесь ребята примут участие в мероприятиях, посвященных началу Великой Отечественной войны. Всего же в путевом листе 15 городов: 8 белорусских и 7 российских. Ежегодно проект расширяет географию стран-участниц. В этот особенный год 80-летия Великой Победы оргкомитетом прорабатывается возможность пригласить представителей из всех государств бывшего Советского Союза. Участники заседания отметили: важно, чтобы молодежь не только знала о событиях прошлого, но и чувствовала их значимость. История – это не просто набор дат и событий. Это многочисленные свидетельства мужества, стойкости и самопожертвования. И мы должны передать эту память новым поколениям, донести, что свобода и мир – это не данность, а результат борьбы и единства. Напомним, проект «Поезд Памяти» впервые прошел в 2022 году под эгидой Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России.