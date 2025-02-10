Гродненские пограничники приняли кубок международной акции «Эстафета Победы»

80 мирных лет мы помним и гордимся подвигом советского народа в годы войны. Международная акция «Эстафета Победы» продолжает путешествие вдоль внешних границ СНГ. Сегодня брестские пограничники передали кубок патриотического марафона на гродненскую землю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первой точкой эстафеты в Принеманском регионе стала Свислочь – райцентр, рядом с которым расположены заставы на участке белорусско-польской границы. В годы войны защитники западных рубежей приняли первый удар фашистской Германии, свыше 16 тысяч белорусских пограничников погибли или пропали без вести. На торжественном митинге гродненские военнослужащие приняли символический кубок эстафеты, чтобы за два дня провезти его по своим подразделениям и затем передать Лидскому погранотряду. Следуя по маршруту к памятникам погибших за свою отчизну воинам возлагают цветы, проводят уроки мужества на заставах с участием ветеранов пограничной службы.

Андрей Демянчик, учащийся военно-патриотического класса Свислочской средней школы № 2 имени Н.П. Массонова: Данная эстафета дает нам не забыть подвиги наших предков, которые они совершили. Нам нужно помнить об этом и чтить, чтобы это не повторилось в будущем.

Дмитрий Квятковский, заместитель начальника управления идеологической работы Государственного пограничного комитета Беларуси:

Это наш долг Великой Победе, Великому подвигу советского народа, конечно же, подвигу пограничников, которые первые встретили врага в 1941 году. Которые погибали, но не отступили ни на шаг от государственной границы.

Старт международной эстафете Победы был дан 2 февраля в двух памятных местах: Брестской крепости и Мурманске. Две группы отправились вдоль границ стран Содружества и 28 мая встретятся в Москве у могилы неизвестного солдата. Только в Беларуси общая протяженность маршрута «Эстафеты Победы» составляет более 3,5 тысячи километров.