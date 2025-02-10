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Более 55 видов животных и птиц. Побывали на агроусадьбе с контактным зоопарком

10 февраля 2025 13:33
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А вы знали, что в деревне Чепели Солигорского района есть свой экзотический остров? Здесь прописалось более 55 видов животных и птиц. Хозяева контактного зоопарка – многодетная семья Буйняковых. Игорь работал менеджером, Светлана – торговым представителем, воспитывали сыновей и мечтали о своем доме. Однажды поняли, лучше малой родины нет ничего.

Более 55 видов животных и птиц. Побывали на агроусадьбе с контактным зоопарком-2

Игорь Буйняков, хозяин агроусадьбы:
Я рос в деревне, хотя я городской, мы приезжали к бабушке. Мы решили не ждать пенсии и сразу поехать в деревню. Купили дом здесь и начали потихоньку обзаводиться животными – лошадь первую купили, и понеслось, дети помогали. Ходили мы без сапог, когда начинали, сейчас себе можем позволить купить хорошие сапоги, но вначале надо язык положить на плечи, подкасать рукава и не смотреть вдаль.

Более 55 видов животных и птиц. Побывали на агроусадьбе с контактным зоопарком-4

Солигорский зверополис за 8 лет облюбовало много туристов. Приехав однажды, возвращаются вновь. Умилительная компания – лучшая терапия, восстановят ресурсы, наполнят позитивом. Практически всю ветпомощь наши герои научились делать сами. Исключение – вакцина от бешенства и серьезные случаи. На агроусадьбе немало спасенных зверушек и трогательных историй.

Более 55 видов животных и птиц. Побывали на агроусадьбе с контактным зоопарком-6

Никита Буйняков:
Эту красавицу зовут Маша, в возрасте одного дня ей мама случайно вместо пуповины откусила хвост и тем самым спасла ей жизнь. Все ее сестры, братья пошли на воротники. Она полностью контактная, ручная, мы даем ее гостям подержать, она выращена у нас с однодневного возраста.

Подробности в видео

# Туризм # Анастасия Макеева

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