Более 55 видов животных и птиц. Побывали на агроусадьбе с контактным зоопарком

А вы знали, что в деревне Чепели Солигорского района есть свой экзотический остров? Здесь прописалось более 55 видов животных и птиц. Хозяева контактного зоопарка – многодетная семья Буйняковых. Игорь работал менеджером, Светлана – торговым представителем, воспитывали сыновей и мечтали о своем доме. Однажды поняли, лучше малой родины нет ничего.

Игорь Буйняков, хозяин агроусадьбы:

Я рос в деревне, хотя я городской, мы приезжали к бабушке. Мы решили не ждать пенсии и сразу поехать в деревню. Купили дом здесь и начали потихоньку обзаводиться животными – лошадь первую купили, и понеслось, дети помогали. Ходили мы без сапог, когда начинали, сейчас себе можем позволить купить хорошие сапоги, но вначале надо язык положить на плечи, подкасать рукава и не смотреть вдаль.

Солигорский зверополис за 8 лет облюбовало много туристов. Приехав однажды, возвращаются вновь. Умилительная компания – лучшая терапия, восстановят ресурсы, наполнят позитивом. Практически всю ветпомощь наши герои научились делать сами. Исключение – вакцина от бешенства и серьезные случаи. На агроусадьбе немало спасенных зверушек и трогательных историй.